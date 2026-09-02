U Tuzli promocija romana „SONJA – hronologija jednog nestajanja“

U Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u četvrtak, 3. septembra 2026. godine, s početkom u 19 sati, bit će održana promocija romana „SONJA – hronologija jednog nestajanja“ autorice Aleksandre Letić.

„SONJA – hronologija jednog nestajanja“ nije samo priča o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Štajnfeld. Riječ je o romanu koji kroz napetu priču otvara niz važnih pitanja o osami, nerazumijevanju, stereotipima i pritiscima koje društvo nameće i ženama i muškarcima.

Kroz lik inspektorke Vidić, stamene žene iz našeg susjedstva, autorica razotkriva krutost društvenih normi, seksizam i malograđanske predrasude koje i dalje snažno utječu na međuljudske odnose i svakodnevni život.

Roman povezuje elemente detektivske istrage s dubljim promišljanjem o ravnopravnosti, ljudskosti i borbi protiv nametnutih društvenih uloga. Njegova snaga nije samo u potrazi za odgovorom na pitanje šta se dogodilo Sonji, nego i u propitivanju okolnosti i društvenih obrazaca koji mogu dovesti do nečije izolacije i nestajanja.

To je knjiga koja se čita kao napeta priča, ali istovremeno poziva čitaoca da razmišlja o vlastitim odnosima, predrasudama i društvu u kojem živimo.

Roman „SONJA – hronologija jednog nestajanja“ objavljen je 2026. godine u izdanju „ASoglas“ Zvornik.

Dpgađaj će moderirati glumac Hazim Mujčinović, a tokom promocije odlomak iz knjige i recenziju čitat će glumac Vladan Božić, dok će Albina Vicković kroz kratki lični osvrt publici približiti autoricu Aleksandru Letić.

Promocija će biti održana u četvrtak 3. septembra u 19.00 sati u Plavoj sali JU BKC TK u Tuzli.