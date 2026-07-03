BKC TK u prvih šest mjeseci realizovao gotovo 200 događaja

BKC TK je u prvih šest mjeseci 2026. godine realizovao 199 programskih sadržaja, koje je pratilo 50.230 posjetilaca, čime je nastavljen pozitivan trend rasta programskih aktivnosti ove ustanove.

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona tokom prošle godine ostvario je rekordne rezultate sa ukupno 310 kulturnih, umjetničkih, obrazovnih i kongresnih sadržaja, a rezultati iz prve polovine ove godine pokazuju da je značajan dio planiranih aktivnosti za 2026. već realizovan.

Prema podacima BKC-a TK, od 1. januara do 30. juna 2026. godine prosječno su realizovana 33 događaja mjesečno, uz prosječno 8.371 posjetioca. Program je obuhvatio pozorišne predstave, koncerte, festivale, izložbe, književne promocije, filmske projekcije, kongresne aktivnosti, edukacije i druge javne događaje.

BKC TK okupio više od 50.000 posjetilaca

Najveći broj posjetilaca zabilježen je u martu, kada je programe BKC-a pratilo 11.040 posjetilaca. Značajni rezultati ostvareni su i u aprilu i junu, kada je zabilježeno više od deset, odnosno devet hiljada posjetilaca.

Posebno mjesto u programu zauzela je pozorišna djelatnost. U prvih šest mjeseci realizovano je 58 pozorišnih predstava, koje su privukle više od 21.400 gledalaca. Time je potvrđeno da pozorište, uz intenzivnu saradnju sa Pozorištem mladih Tuzle, ostaje jedan od najvažnijih segmenata kulturnog života Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Publika je imala priliku pogledati predstave „RODE“, „Labuđe jezero“, „Menopauza“, „Djed i čokolada“, „Nebitno“, „One stvari“, „Kriva“, „Fikro u raljama života“, kao i više dječijih i omladinskih predstava nastalih u produkciji Savremeno-umjetničke škole Tuzla.

Pored pozorišnih programa, realizovano je 47 manifestacija i drugih scenskih događaja, koje je pratilo više od 12.300 posjetilaca. Koncertni i festivalski programi okupili su 7.450 posjetilaca, dok su u okviru kongresne djelatnosti održane 63 aktivnosti, sa gotovo 6.800 učesnika i posjetilaca.