Mirna šetnja 8372 za Srebrenicu i ove godine dio Dana sjećanja

Mirna šetnja “8372 koraka za Srebrenicu”, koja se u Tuzli održava od 2015. godine i ove godine zauzima posebno mjesto u okviru manifestacije “Dani sjećanja na genocid u Srebrenici”.

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona nastavlja realizaciju manifestacije pokrenute 2022. godine, s ciljem jačanja kulture sjećanja, očuvanja historijske istine i edukacije novih generacija o genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenice. Ovogodišnji program realizuje se uz najširi sastav organizatora do sada, a programu su se pridružile i institucije koje daju dodatni značaj zajedničkom obilježavanju sjećanja na žrtve genocida.

Dio programa već je održan. Dani sjećanja su zvanično počeli 26. juna promocijom fotomonografije “Srebrenica Potočari 1995–2025”. U ponedjeljak, 29. juna, izvedena je predstava “Rode”, a 30. juna u Biblioteci Zavoda realizovan je naučni projekat “Zavičajna istraživanja Srebrenice (II): Kulturocid”, radionica namijenjena studentima.

“8372 za Srebrenicu” održava se 10. jula

Program će biti nastavljen u petak, 3. jula, tribinom i izložbom “Alija efendija Klančević: refleksija bošnjačkog antifašizma” u Bosanskom kulturnom centru TK. U utorak, 7. jula, u Biblioteci Behram-beg bit će održana tribina “Život poslije genocida, 31 godina poslije”.

U srijedu, 8. jula, u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci “Derviš Sušić” Tuzla planirana je radionica za mlade “Srebrenica: sjećanje, odgovornost i glas mladih”. Dan kasnije, u četvrtak, 9. jula, u BKC-u TK bit će upriličena promocija publikacije “Svjedoci genocida, Zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici”, dok će istog dana u Behram-begovoj medresi biti prikazan film “Ne lomite munaru i džamiju”.

Centralni program zakazan je za petak, 10. juli. Na platou ispred BKC-a TK u 17:30 sati bit će otvorena izložba slika “Šta ostaje”, a u 18 sati ispred BKC-a počinje Mirna šetnja 8372 za Srebrenicu, jedan od najprepoznatljivijih događaja u Tuzli posvećenih čuvanju sjećanja na žrtve genocida.

Istog dana, u 19:30 sati, u Narodnom pozorištu Tuzla bit će izvedena predstava “U ime oca”, dok će program biti završen u 20:15 sati kelime-i-tevhidom i hatma-dovom u Čaršijskoj džamiji.