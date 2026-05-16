Premijera predstave „Kriva“ večeras u BKC-u: Priča o nasilju, šutnji i okrivljavanju žrtve

U okviru BKC-ove pozorišne sezone 2025/2026, publika će večeras od 19:30 sati imati priliku premijerno pogledati predstavu „Kriva“.

Autorica, dramatizaciju teksta i režiju potpisuje Alisa Brkić, a predstava će biti izvedena u kamernoj formi.

U predstavi igraju Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazim Mujčinović, dok realizaciju projekta potpisuje produkcija STARA ŠKOLA u koprodukciji sa Bosanskim kulturnim centrom Tuzlanskog kantona.

„Kriva“ donosi savremenu, društveno angažovanu priču koja kroz formu apsurda tematizira nasilje nad ženama, ali i način na koji društvo često odgovornost prebacuje sa počinioca na žrtvu.

Predstava postavlja pitanje šta se dešava kada se žrtvi ponovo sudi, ne u sudnici, nego u komentarima, naslovima, porodici i svakodnevnim razgovorima.

Kroz apsurd, „Kriva“ razotkriva sistem u kojem odgovornost stalno klizi sa počinioca na žrtvu. Pravosuđe, birokratija, radikalni tradicionalizam i mediji prikazani su kao dijelovi istog mehanizma, onog koji krivicu traži tamo gdje ju je najlakše pronaći.

Tri glumca publiku vode kroz niz situacija u kojima se pitanje „šta se desilo“ pretvara u pitanje šta je žrtva uradila da to zasluži i zašto je, u očima društva, ona sama kriva.

Predstava istražuje ulogu različitih društvenih faktora, od pravosuđa i birokratije do medija, tradicionalnih obrazaca i društvenih mreža, u oblikovanju narativa koji često dovodi do okrivljavanja žrtve.