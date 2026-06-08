Predstava o Franji Lederu danas na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla

Na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla danas će biti izvedena predstava „Trag u kamenu“, inspirisana životom i djelom Franje Ledera, jednog od značajnih umjetnika u kulturnoj historiji Tuzle.

Predstava počinje u 18 sati, a realizuje se u okviru projekta „Tuzlanski zagonetni svijet“, koji lokalnu kulturnu baštinu približava djeci, mladima i široj javnosti.

U predstavi nastupaju članovi dramske sekcije Osnovne škole „Sveti Franjo“ Tuzla, koji će kroz scenski izraz predstaviti život i umjetničko naslijeđe Franje Ledera. Projekat zajednički realizuju Magic Factory i Udruženje građana Eventus.

Franjo Leder i umjetnički trag u Tuzli

Franjo Leder ostao je jedno od prepoznatljivih imena tuzlanske likovne i kulturne historije, prije svega zbog toga što je veliki dio svog stvaralačkog života vezao upravo za rodni grad, te upravo zbog toga predstava ima i širi kulturni značaj. Izuzev što je Tuzla njegov rodni grad, ona je za njega bila prostor kojem se stalno vraćao, mjesto iz kojeg je crpio motive, ali i sredina u kojoj je ostavio djela važna za razumijevanje umjetničkog razvoja grada.

Njegovo stvaralaštvo obuhvatalo je skulpturu, reljef, portret i mural, a kroz radove je često spajao umjetnički izraz sa društvenim i historijskim temama. Posebno mjesto u njegovom opusu zauzimaju djela nastala za javne prostore Tuzle, jer su bila dostupna građanima i dio svakodnevnog života grada.

Iako su neka od njegovih najznačajnijih djela uništena, ime Franje Ledera i danas se veže za period u kojem je Tuzla imala snažan umjetnički zamah. Njegov rad svjedoči o vremenu kada su umjetnici oblikovali ne samo galerijske prostore, nego i škole, domove kulture, zdravstvene ustanove i javne objekte.