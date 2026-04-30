Danas premijera predstave za djecu „Drugačije pače“

Danas s početkom u 17.00 i 19.00 sati na sceni Bosanskog kulturnog centra TK, Pozorište mladih Tuzle najavljuje svoju 128. premijeru pozorišne predstave. Ovaj put je riječ o predstavi za djecu nastale kao rezultat rada grupe mlađeg uzrasta napredne faza „Dramskog studija za djecu, mlade i odrasle“

Ovo je čarobno putovanje u svijet u kojem jedno malo pače otkriva da je različitost zapravo najveća snaga. Inspirisana bezvremenskom bajkom „Ružno pače“ autora Hansa Christiana Andersena, predstava donosi veselu, poučnu i dirljivu priču o hrabrosti, prijateljstvu, porodici i pronalaženju svog mjesta pod suncem. Kroz dječiju igru, pjesmu i ples, pratimo neobično pače koje se suočava s podsmijehom i osudom, ali ne gubi nadu. Na svom putu upoznaje nove prijatelje, prolazi kroz duhovite i uzbudljive zgode i uči da je najvažnije – vjerovati u sebe.

Predstava je namijenjena djeci svih uzrasta, ali i odraslima koji žele da se podsjete koliko je važno čuvati dobrotu i vjerovati da ljepota dolazi iznutra.

U predstavi igra 20 polaznika uzrasta od 8 do 14 godina i to: Matinatsa Dalia Topčagić, Emina Halilović, Rusmir Bundavica, Benjamin Sejranić, Una Lelić, Zerina Katanić, Emir Sadiković, Emir Galešić, Klara Babić, Edin Ferhatbegović, Ali Tomić, Selma Imamović, Edina Ibrišimović, Adi Muminović, Danis Malkić, Sami Mehić, Adian Imamović, Zoja Aljić, Emil Đulbić i Nora Hamović. Pedagoški rad i režiju predstave potpisuju Tarik Dedajić, Edina Topčagić i Elma Smajilbegović.

Informacije i rezervacije mjesta na 061 36 56 00.