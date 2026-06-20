FIFA objavila statistiku Zmajeva nakon utakmica protiv Kanade i Švicarske

FIFA je objavila važne statističke podatke za reprezentativce Bosne i Hercegovine nakon dva odigrana kola na Svjetskom prvenstvu, odnosno utakmica protiv Kanade i Švicarske.

Najviše sprinteva u prve dvije utakmice imao je Amar Memić, ukupno 105 protiv Kanade i Švicarske. Memić je u ovom segmentu bio najbolji i nakon prvog susreta, kada je protiv Kanade zabilježio 45 sprinteva.

Kada je riječ o pasovima, najviše ih je imao Sead Kolašinac, ukupno 84. Kolašinac je ujedno i igrač koji je najčešće probijao protivničke linije, ukupno 31 put.

Bašić je broj dugih lopti sa pet povećao na sedam i u tom segmentu trenutno je lider u ekipi.

Lukić je ostao igrač sa najviše šuteva na gol. Ukupno ih ima tri, a sve je zabilježio u utakmici protiv Kanade.

Najveću ukupnu distancu pretrčao je Nikola Katić, koji je u duelima protiv Kanade i Švicarske prešao 20,39 kilometara. Nakon prve utakmice lider u ovom segmentu bio je Benjamin Tahirović sa 10,91 kilometar.

Ermedin Demirović je igrač koji je vršio najviše pritiska na protivničke igrače. Ukupno je to učinio 82 puta. Nakon prve utakmice u ovom segmentu prednjačio je Tahirović sa 28 presinga.

Demirović je također najviše puta primio loptu između veznog reda i odbrane, ukupno 23 puta. I poslije utakmice protiv Kanade bio je lider u ovom segmentu sa 14 takvih prijema.

Najveću prosječnu brzinu trčanja imao je Benjamin Tahirović, 7,16 km/h. Nakon meča s Kanadom u ovom segmentu prvi je bio Armin Gigović, s prosječnom brzinom od 6,88 km/h.

Tahirović je najbolji i u još jednom statističkom segmentu, najviše puta se nudio saigračima za dodavanje, ukupno 38 puta. Nakon prve utakmice prvi u toj kategoriji bio je Bajraktarević sa 23 otvaranja.