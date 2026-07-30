UEFA sazvala hitan sastanak zbog FIFA-inog plana za „prodaju“ Svjetskog prvenstva

Evropska nogometna federacija danas će održati hitan sastanak sa svojih 55 članica kako bi usaglasila odgovor na kontroverzni plan FIFA-e kojim bi privatnim investitorima bio ponuđen udio u novoj kompaniji zaduženoj za komercijalne poslove najvećih svjetskih nogometnih takmičenja.

Plan predsjednika FIFA-e Giannija Infantina predviđa osnivanje kompanije FIFA Forward Enterprise, koja bi upravljala poslovima povezanim s televizijskim pravima, sponzorstvima, ulaznicama i licencama za takmičenja, uključujući Svjetsko prvenstvo i