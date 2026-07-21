Tarik Muharemović među rekorderima Svjetskog prvenstva

Tarik Muharemović završio je Svjetsko prvenstvo među najboljim defanzivcima turnira, a statistički podaci pokazuju da je reprezentativac Bosne i Hercegovine bio drugi po ukupnom broju izbijenih lopti.

Mladi stoper Zmajeva tokom nastupa na Mundijalu zabilježio je ukupno 43 izbijanja, odnosno intervencije kojima je otklonio neposrednu opasnost ispred svog gola. Više je imao samo švicarski reprezentativac Nico Elvedi, koji je turnir završio sa 48 takvih intervencija.

Iza Muharemovića ostali su belgijski defanzivac Brandon Mechele sa 40 i reprezentativac Zelenortskih Otoka Diney Borges sa 39 izbijenih lopti. Ovakav poredak dodatno dobija na značaju kada se uzme u obzir da je Bosna i Hercegovina odigrala manje utakmica od pojedinih selekcija čiji su defanzivci završili pri vrhu liste.

Muharemović se posebno istakao u prvom susretu grupne faze protiv Kanade, koji je završen rezultatom 1:1. Tokom samo jedne utakmice upis