Gol bh. reprezentativca: Tarik Muharemović pogodio za Leeds

Bosanskohercegovački reprezentativac Tarik Muharemović upisao se u strijelce za Leeds United u današnjoj pripremnoj utakmici protiv Augsburga.

Muharemović je postigao pogodak u susretu koji Leeds igra kao posljednju provjeru pred početak nove sezone Premier lige.

Bh. defanzivac tako je na najbolji način nastavio pripreme nakon što je ovog ljeta stigao u Leeds, a njegovi nastupi tokom pripremnog perioda već su privukli pažnju navijača engleskog kluba.

Posebno je zanimljivo što je Muharemović, iako igra na poziciji defanzivca, pokazao i napadačke kvalitete te se danas upisao u strijelce.

Leeds je ovom utakmicom zaključio pripremni period, a novu sezonu Premier lige otvorit će 22. augusta gostovanjem kod Nottingham Foresta.

Muharemović je ovog ljeta u Leeds stigao iz Sassuola, a potpisao je petogodišnji ugovor s engleskim klubom.

Gol Tarika Muharemovića pogledajte OVDJE.