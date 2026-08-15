Policija u Doboju otkrila plantažu droge: Pronađene 93 stabljike i gotovo 18 kilograma marihuane

Policija je tokom akcije na području Doboja pronašla veću količinu droge i plantažu indijske konoplje, a zbog sumnje da su povezane s neovlaštenom proizvodnjom i prometom droge uhapšene su dvije osobe.

Prema informacijama iz Policijske uprave Doboj, tokom pretresa na više lokacija pronađene su 93 stabljike indijske konoplje, kao i oprema i predmeti korišteni za njihov uzgoj. Sve je izuzeto i poslužit će kao dokaz u daljnjem postupku.

Osim plantaže, policija je pronašla i 17,7 kilograma marihuane. Droga je bila upakovana u vakuumirane pakete od po jednog kilograma, a policija sumnja da je bila namijenjena daljoj prodaji.

Dvije osobe uhapšene

U okviru akcije uhapšeni su D. Đ. i S. G., obojica s područja Doboja.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštene proizvodnje i prometa drogama biti predati Okružnom javnom tužilaštvu Doboj.

Istraga se nastavlja, a pronađena droga, stabljike i oprema bit će korišteni kao dokazni materijal u postupku.