Amar Dedić karijeru nastavlja u Newcastleu: Transfer vrijedan 35 miliona eura

Bosanskohercegovački reprezentativac Amar Dedić (23) karijeru bi trebao nastaviti u Engleskoj, nakon što su Benfica i Newcastle postigli dogovor o njegovom transferu.

Prema informacijama Reprezentacija.ba, klubovi su usaglasili sve ključne detalje posla, uključujući cijenu transfera, način plaćanja i moguće bonuse.

Ukupna vrijednost transfera iznosi 35 miliona eura, dok će konačan iznos koji će Benfica dobiti zavisiti i od ostvarenih rezultata Dedića i Newcastlea tokom sezone.

Dedić je ranije dogovorio lične uslove s engleskim klubom, a preostalo je da transfer bude i formalno završen potpisivanjem ugovora između Benfice, Newcastlea i bh. reprezentativca.

Prema dostupnim informacijama, Dedić bi u Newcastleu trebao zarađivati oko 200.000 eura mjesečno.