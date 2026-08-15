Pojačan saobraćaj u BiH: Gužve na cestama i granicama, vozače očekuju i obustave

Pojačan je saobraćaj na cestama širom Bosne i Hercegovine, a zbog sezone godišnjih odmora i radova na više dionica vozače očekuju usporenja i povremene obustave.

Najveća gužva trenutno je na magistralnoj cesti Lašva–Vitez. Duže kolone zabilježene su i na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Hum, Gabela Polje, Užljebić i Ivanica, dok se na ulazu u BiH duže čeka na prelazima Klobuk i Kostajnica.

Na pojedinim graničnim prelazima prema Hrvatskoj dodatna zadržavanja mogu nastati zbog pojačanog saobraćaja i procedura na hrvatskoj strani.

Vozači koji planiraju duža putovanja pozivaju se da prije polaska provjere stanje na cestama i graničnim prelazima, te da zbog visokih temperatura prave češće pauze.

Zbog radova je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja–Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M-17. Na dionici A1 Lašva–Kakanj, u dužini od oko šest kilometara, saobraćaj se odvija dvosmjerno jednom stranom autoceste.

Usporeno se saobraća i na autocesti A1 Sarajevo zapad–Lepenica, gdje su vozila preusmjerena u preticajnu traku.

Ograničenja su na snazi i na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina, Tuzla–Bijeljina i Jablanica–Blidinje, gdje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen.

Posebno upozorenje odnosi se na magistralnu cestu Vlasenica–Han Pijesak. Zbog održavanja brdske auto-trke danas i sutra, 15. i 16. augusta, saobraćaj će biti obustavljen u terminima od 11 do 13 sati i od 14 do 17 sati.

Usporeno odvijanje saobraćaja zbog radova očekuje se i na cestama Sarajevo–Lapišnica i Crna Rijeka–Jajce.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, posebno tokom najtoplijeg dijela dana, kao i pravovremena provjera saobraćajnih informacija prije putovanja.