Požari i dalje aktivni širom BiH: Najteže stanje na području Konjica

Šumski požari i dalje su aktivni na pojedinim područjima Federacije BiH, a najteža situacija je na području Konjica, gdje se vatra zbog visokih temperatura, vjetra i nepristupačnog terena i dalje širi.

Prema izvještaju Federalnog operativnog centra civilne zaštite, najkritičnije je na pravcu od Džepske planine prema Brđanima, dok se požar ponovo aktivirao i iznad zaseoka Golubić prema Džepi.

U gašenju učestvuju Profesionalna vatrogasna jedinica Konjic, vatrogasci Šumarstva „Prenj“, DVD Konjic – DVJ Neretvica, pripadnici gorskih službi spašavanja, mještani i lovci. U pomoć su uključene i Federalna specijalizirana jedinica civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica Vogošća te helikopter Oružanih snaga BiH.

Tokom prethodne noći požar je ponovo aktiviran na području Živašnice, gdje su konjički vatrogasci intervenirali od 1:42 do 3:05 sati.

Požari su zabilježeni i na drugim područjima Federacije BiH. Veliki požar i dalje je aktivan na šumskom području Risovac kod Bosanskog Grahova, dok je požar na planini Ljubuši kod Tomislavgrada pod kontrolom.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu požar između Glumine i Lastve kod Neuma je lokalizovan, ali je na pojedinim mjestima još aktivan. Vatrogasci ostaju na terenu zbog velike opožarene površine, dok materijalna dobra trenutno nisu ugrožena.

Brojne intervencije zabilježene su i na području Unsko-sanskog kantona, posebno u Bihaću, Bosanskoj Krupi, Cazinu, Velikoj Kladuši, Sanskom Mostu i Bosanskom Petrovcu. Gorjeli su šuma, trava, nisko rastinje i otpad.

Požari niskog rastinja i šume zabilježeni su i na području Širokog Brijega i Gruda, dok je na području Tuzlanskog kantona bilo intervencija u Banovićima, Gradačcu, Kalesiji, Lukavcu i Srebreniku.

Federalna uprava civilne zaštite upozorava građane da ne pale vatru na otvorenom i da budu posebno oprezni tokom aktivnosti poput varenja, brušenja i korištenja uređaja koji mogu izazvati iskrenje.

Zbog izrazito toplog i suhog vremena nadležni apeluju na građane da postupaju odgovorno, jer i najmanja nepažnja može dovesti do izbijanja i brzog širenja požara.