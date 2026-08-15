Požari u Hercegovini i dalje aktivni: U Konjic stigla pomoć iz Vogošće

RTV SLON
Foto: FUCZ

Šumski požari na području Konjica i dalje predstavljaju ozbiljan problem, a najteža situacija trenutno je na području od Džepske planine prema naselju Brđani.

Tokom noći ponovo se aktivirao požar na Živašnici. Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Konjic brzo su reagovali te je vatra ugašena nešto poslije 3 sata.

Međutim, zbog visokih temperatura, vjetra i nepristupačnog terena, požarišta i dalje prijete novim širenjem. Ponovo je aktivan i požar iznad zaselka Golubić u pravcu Džepa.

Konjičkim vatrogascima pomoć je stigla iz Vogošće. Na područje Konjica upućena su tri vozila i osam vatrogasaca Profesionalne vatrogasne jedinice Vogošća, koji su raspoređeni na gašenje desnog kraka požara prema Džepima.

U gašenju i dalje učestvuju pripadnici Šumarstva Prenj, GSS-a Prenj i GSS-a Konjic, mještani i lovci, dok podršku sa zemlje pruža i Federalna uprava civilne zaštite.

U petak je poseban fokus bio na zaštiti naselja Brđani. Helikopter Oružanih snaga BiH tokom dana je u dva navrata djelovao iz zraka i obavio ukupno 14 preleta, a njegovo angažovanje očekuje se i danas.

Situacija u Neumu je znatno povoljnija. Požar između Glumine i Lastve je lokaliziran, a širenje vatre prema Glumini je zaustavljeno. Na pojedinim mjestima još uvijek ima aktivnog požara, zbog čega su vatrogasci i dalje na terenu. Za sada nema ugroženih materijalnih dobara.

Na području Mostara i Čapljine vatrogasci su u protekla 24 sata imali desetak intervencija.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Požar na Dugom otoku i dalje aktivan: Vatrogasci se cijelu noć...

Tuzla i TK

Vatrogasci širom TK imali brojne intervencije, požar na Pauču stavljen pod...

Vijesti

Požari kod Konjica i dalje aktivni, helikopter OSBiH ponovo na terenu

Vijesti

Požar u Špionici: Gorjeli nisko rastinje i napušteni objekt

Vijesti

FUCZ podržala zahtjeve vatrogasaca, oglasili se saopćenjem

Vijesti

Profesionalni vatrogasci predali svoje potpise za povoljnije penzionisanje

Vijesti

Danas je Velika Gospa: Evo zašto se 15. augusta slavi ovaj veliki katolički blagdan

Sport

Lana Pudar izborila polufinale EP-a, večeras se bori za mjesto u finalu

Istaknuto

Više požara širom TK: Gorjeli automobil, nisko rastinje, deponije i trafo stanica

BiH

Tri zemljotresa tokom noći zabilježena u BiH, epicentri u blizini Sarajeva

BiH

Kada stiže kiša? BH Meteo najavljuje promjenu vremena početkom naredne sedmice

Učitati više