Požari u Hercegovini i dalje aktivni: U Konjic stigla pomoć iz Vogošće

Šumski požari na području Konjica i dalje predstavljaju ozbiljan problem, a najteža situacija trenutno je na području od Džepske planine prema naselju Brđani.

Tokom noći ponovo se aktivirao požar na Živašnici. Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Konjic brzo su reagovali te je vatra ugašena nešto poslije 3 sata.

Međutim, zbog visokih temperatura, vjetra i nepristupačnog terena, požarišta i dalje prijete novim širenjem. Ponovo je aktivan i požar iznad zaselka Golubić u pravcu Džepa.

Konjičkim vatrogascima pomoć je stigla iz Vogošće. Na područje Konjica upućena su tri vozila i osam vatrogasaca Profesionalne vatrogasne jedinice Vogošća, koji su raspoređeni na gašenje desnog kraka požara prema Džepima.

U gašenju i dalje učestvuju pripadnici Šumarstva Prenj, GSS-a Prenj i GSS-a Konjic, mještani i lovci, dok podršku sa zemlje pruža i Federalna uprava civilne zaštite.

U petak je poseban fokus bio na zaštiti naselja Brđani. Helikopter Oružanih snaga BiH tokom dana je u dva navrata djelovao iz zraka i obavio ukupno 14 preleta, a njegovo angažovanje očekuje se i danas.

Situacija u Neumu je znatno povoljnija. Požar između Glumine i Lastve je lokaliziran, a širenje vatre prema Glumini je zaustavljeno. Na pojedinim mjestima još uvijek ima aktivnog požara, zbog čega su vatrogasci i dalje na terenu. Za sada nema ugroženih materijalnih dobara.

Na području Mostara i Čapljine vatrogasci su u protekla 24 sata imali desetak intervencija.