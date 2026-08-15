Kenan Dračić postavio novi seniorski rekord BiH na Evropskom prvenstvu u Parizu

Bosanskohercegovački plivač Kenan Dračić ostvario je odličan rezultat na Evropskom prvenstvu za seniore u Parizu, gdje je postavio novi seniorski rekord Bosne i Hercegovine na 100 metara leđno.

Dračić je ovu dionicu isplivao za 56.17, čime je za 62 stotinke nadmašio dosadašnji državni rekord od 56.79.

Zanimljivo je da je upravo Dračić bio vlasnik prethodnog rekorda. Postavio ga je u junu ove godine na Ljetnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Na evropskoj smotri u Parizu bh. plivač je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzeo drugo mjesto. Brži je bio samo Latvijac Kristijans Brencs, koji je ostvario vrijeme 56.05.

Novim rezultatom od 56.17 Dračić je još jednom pomjerio granice bh. plivanja i potvrdio dobru formu na velikom međunarodnom takmičenju.