Lana Pudar izborila polufinale EP-a, večeras se bori za mjesto u finalu

Najbolja bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Parizu u disciplini 200 metara delfin.

Pudar je jutros u kvalifikacijama zauzela treće mjesto u drugoj grupi, isplivavši vrijeme 2:10.92. Ovaj rezultat bio je dovoljan za plasman među 16 najboljih takmičarki.

Druga predstavnica Bosne i Hercegovine u ovoj disciplini, Iman Avdić, nije uspjela izboriti plasman u polufinale. Avdić je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzela osmo mjesto s vremenom 2:19.02.

Polufinalne utrke na 200 metara delfin na programu su večeras od 19:52 i 19:56 sati.

Ukoliko izbori plasman u finale, Pudar će se za medalju boriti u nedjelju od 18:47 sati.