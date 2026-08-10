Sedam bh. plivača u Parizu: Pogledajte kada nastupaju i gdje pratiti prijenose

BiH na Evropskom prvenstvu u plivanju u Parizu predstavlja sedam takmičara, a plivački dio prvenstva počeo je danas, 10. augusta, i trajat će do 16. augusta. Za Bosnu i Hercegovinu nastupaju Iman Avdić, Kenan Dračić, Arian Kadić, Filip Kuruzović, Jovan Lekić, Lana Pudar i Stefan Vrtikapa.

U prethodno objavljenom tekstu izdvojili smo Avdić, Dračića, Kadića i Pudar, ali zvanična prijavna lista Evropskog prvenstva potvrđuje da reprezentaciju BiH čine još Filip Kuruzović, Jovan Lekić i Stefan Vrtikapa. Plivački program Evropskog prvenstva održava se od 10. do 16. augusta u Olimpijskom centru za vodene sportove u Parizu.

Iman Avdić iza sebe ima niz državnih rekorda i zapaženih međunarodnih nastupa, dok Kenan Dračić u Pariz stiže nakon intenzivnih priprema i uspješne domaće sezone. Arian Kadić također pripada generaciji mladih bh. plivača koja posljednjih godina bilježi sve bolje rezultate.

Najtrofejnije ime bh. reprezentacije je Lana Pudar, koja već ima iskustvo osvajanja medalja na najvećim evropskim takmičenjima, dok će Kuruzović, Lekić i Vrtikapa dodatno proširiti broj disciplina u kojima će Bosna i Hercegovina imati svoje predstavnike.

Kada nastupaju bh. plivači?

Prema zvaničnom programu OMEGA Timing-a, navedena vremena predstavljaju početak kvalifikacija određene discipline, pa tačan izlazak pojedinog bh. plivača u bazen zavisi od kvalifikacijske grupe u kojoj nastupa.

Danas su već nastupili Arian Kadić i Iman Avdić, pri čemu je Kadić u kvalifikacijama na 50 metara leptir isplivao vrijeme 24.37 sekundi, dok je Avdić na 200 metara leđno ostvarila rezultat 2:22.34.

11. augusta Lana Pudar nastupa na 50 metara leptir, a kvalifikacije počinju u 9:30 sati. Kenan Dračić i Arian Kadić prijavljeni su na 100 metara slobodno, čije kvalifikacije počinju u 9:44, dok Filip Kuruzović i Stefan Vrtikapa nastupaju na 800 metara slobodno od 11:04 sati.

12. augusta Iman Avdić nastupa na 200 metara slobodno, a kvalifikacije ove discipline počinju u 9:30 sati.

13. augusta Kenan Dračić i Jovan Lekić prijavljeni su na 200 metara slobodno, čije kvalifikacije počinju u 9:30 sati. Lana Pudar istog dana nastupa na 100 metara leptir, a početak kvalifikacija zakazan je za 10:04 sati.

14. augusta Arian Kadić nastupa na 50 metara prsno, a kvalifikacije počinju u 9:44 sati. Filip Kuruzović i Stefan Vrtikapa prijavljeni su na 1.500 metara slobodno, čije kvalifikacije počinju u 11 sati.

15. august bit će jedan od najzanimljivijih dana za bh. reprezentaciju. Arian Kadić nastupa na 50 metara slobodno od 9:30 sati, Iman Avdić i Lana Pudar na 200 metara leptir od 9:48, dok Kenan Dračić nastupa na 100 metara leđno, čije kvalifikacije počinju u 10:01 sat.

Posljednjeg dana takmičenja, 16. augusta, Iman Avdić nastupa na 400 metara slobodno, čije kvalifikacije počinju u 9:30 sati. Filip Kuruzović i Jovan Lekić prijavljeni su na 400 metara slobodno za muškarce, a kvalifikacije počinju u 9:55 sati.

U slučaju plasmana u polufinale ili finale, bh. plivači imat će dodatne nastupe u večernjim sesijama, a termini će zavisiti od discipline i ostvarenog plasmana.

Gdje gledati Evropsko prvenstvo u plivanju?

Nastupe bh. reprezentativaca i ostala takmičenja iz Pariza moguće je pratiti putem platforme Eurovision Sport, koja prenosi Evropsko prvenstvo uživo i omogućava gledanje sadržaja bez pretplate, uz dostupnost koja može zavisiti od teritorije.

Direktan pristup prijenosima iz vodenih sportova dostupan je na stranici Eurovision Sport – Aquatics.

BiH na Evropskom prvenstvu u plivanju tako će tokom svih sedam dana programa imati predstavnike u bazenu, od sprinterskih disciplina do utrka na 800 i 1.500 metara, a posljednji nastupi bh. reprezentativaca prema programu predviđeni su za 16. august.