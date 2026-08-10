UKC Tuzla upozorava: Za liječenje povratnika do kraja godine nedostaje oko milion KM

UKC Tuzla upozorava da bi sredstva namijenjena zdravstvenoj zaštiti povratnika mogla biti potrošena već tokom augusta, dok za nesmetano pružanje usluga do kraja 2026. godine nedostaje približno milion KM.

Za liječenje povratničke populacije Univerzitetski klinički centar Tuzla ove godine je kroz ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH dobio 1.805.000 KM iz sredstava Fonda solidarnosti FBiH.

Međutim, potrošnja je znatno veća od planirane. Samo u prvih šest mjeseci ove godine povratnicima su pružene zdravstvene usluge u vrijednosti od približno 1,4 miliona KM, čime je iskorišteno oko 77 posto ukupnog iznosa predviđenog za cijelu godinu.

U UKC-u Tuzla procjenjuju da bi, ukoliko se ovakav tempo potrošnje nastavi, raspoloživa sredstva mogla biti iscrpljena i prije kraja augusta.

Za nastavak liječenja potrebno još oko milion KM

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske poslove UKC-a Tuzla Emir Kikanović kazao je da je za održavanje kontinuiteta zdravstvene zaštite povratnika do kraja godine potrebno osigurati dodatna sredstva.

„Kako bi se održao kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga povratnicima do kraja godine, neophodno je osigurati oko dodatnih milion konvertibilnih maraka“, rekao je Kikanović.

Zbog problema sa finansiranjem UKC Tuzla se već obratio Vladi Federacije BiH, Federalnom ministarstvu zdravstva, Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona, kao i Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Prema riječima Kikanovića, odgovor za sada nije stigao ni sa jedne od ovih adresa.

UKC je dodatne troškove ranije pokrivao vlastitim novcem

Problem nije nov. Troškovi zdravstvene zaštite povratnika i prethodnih godina premašivali su iznose koji su bili osigurani za ovu namjenu. Tokom 2024. godine razlika između raspoloživih sredstava i stvarnih troškova iznosila je približno 600.000 KM, dok je godinu kasnije dostigla oko 800.000 KM.

U oba slučaja dodatni troškovi pokriveni su iz vlastitih sredstava UKC-a Tuzla.

Iz ove zdravstvene ustanove upozoravaju da takav način finansiranja nije dugoročno održiv i da je potrebno pronaći stabilniji model kojim bi se osiguralo kontinuirano liječenje povratničke populacije.

Pacijenti neće ostati bez zdravstvene zaštite

Direktor UKC-a Tuzla Šekib Umihanić poručio je da će, bez obzira na finansijske probleme, povratnicima i dalje biti pružane potrebne zdravstvene usluge.

„UKC Tuzla će, bez obzira na sve izazove, nastaviti pružati zdravstvene usluge povratnicima. Međutim, želimo još jednom skrenuti pažnju nadležnim institucijama da je neophodno osigurati stabilno i održivo finansiranje, kako bi zdravstvena zaštita ove kategorije stanovništva bila kontinuirana i dostupna svima kojima je potrebna“, kazao je Umihanić.

UKC Tuzla tako će nastaviti liječiti povratnike i nakon što planiranih 1,805 miliona KM bude potrošeno, ali za sada nije poznato iz kojih će sredstava biti pokriveni troškovi do kraja godine.