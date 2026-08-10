Vijeće ministara BiH povećalo maksimalnu podršku projektima Kreativne Evrope na 100.000 KM

Ali Huremović
Vijeće ministara BiH povećalo maksimalnu podršku projektima Kreativne Evrope na 100.000 KM

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku kojom se precizira da maksimalni iznos podrške za projekte odobrene u okviru programa Evropske unije Kreativna Evropa može iznositi do 100.000 KM. Odluka je donesena na 80. izvanrednoj telefonskoj sjednici.

Riječ je o izmjeni Odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za period od 2024. do 2026. godine.

Izmjenom je jasno definisana gornja granica sredstava koja se mogu dodijeliti projektima već odobrenim u okviru programa Kreativna Evropa.

Do sada maksimalni iznos podrške nije bio precizno naznačen, zbog čega su se u praksi pojavljivale nejasnoće. Novom odlukom određeno je da podrška po projektu može iznositi najviše 100.000 KM.

Na istoj sjednici prihvaćena je i tehnička izmjena Odluke o kriterijima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za period 2024–2026. godine.

Vijeće ministara BiH tako je na telefonskoj sjednici usvojilo izmjene koje se odnose na raspodjelu grant sredstava u oblastima kulture i sporta.

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