Federalni dječiji dodatak prima 97.575 djece, isplata od 14. augusta

Federalni dječiji dodatak trenutno prima 97.575 djece u Federaciji BiH, a mjesečni iznos povećan je na 195 KM. Prema najavama, do kraja 2026. godine pravo na ovu podršku trebalo bi ostvarivati više od 100.000 djece.

U odnosu na 2023. godinu, kada je dječiji dodatak iznosio 113,50 KM i obuhvatao oko 70.000 djece, broj korisnika je značajno povećan, kao i ukupna sredstva koja se izdvajaju iz federalnog budžeta.

Godišnja izdvajanja za ovu namjenu porasla su sa približno 50 miliona KM u 2023. godini na 228 miliona KM u 2026. godini.

Tokom 2024. godine izmijenjen je i Zakon, čime je pravo na federalni dječiji dodatak prošireno na djecu oboljelu od malignih bolesti i djecu sa 100-postotnim invaliditetom prve grupe, bez dodatnih uslova.

Istovremeno je roditeljima ukinuta obaveza periodičnog obnavljanja zahtjeva, dok su isplate organizovane redovno, svakog 15. u mjesecu.

Isplata za august počinje 14. augusta

Prema informaciji Federalnog ministarstva finansija, dječiji dodaci za ovaj mjesec trebali bi biti na računima korisnika od 14. augusta.

Time se nastavlja praksa redovnih mjesečnih isplata, dok broj korisnika nastavlja rasti.

Razmatra se univerzalni dječiji dodatak

U saradnji sa UNICEF-om BiH urađena je i studija o mogućnosti uvođenja univerzalnog dječijeg dodatka.

Studija je analizirana sa svim kantonima pojedinačno, a završna analiza trebala bi ponuditi model koji bi bio finansijski prihvatljiv i održiv i za kantonalne budžete i za budžet Federacije BiH.

Cilj je pronaći sistem koji bi omogućio širi obuhvat djece, uz istovremeno održivo finansiranje.

Prema aktuelnim procjenama, federalni dječiji dodatak do kraja godine trebao bi obuhvatiti više od 100.000 djece, što bi predstavljalo nastavak rasta broja korisnika u odnosu na prethodne godine.