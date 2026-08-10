Junuzović Kopex raspisao konkurs za voditelja servisa i tehničkih poslova

Junuzović Kopex konkurs otvoren je za radno mjesto voditelja servisa i tehničkih poslova, a kompanija traži iskusnog rukovodioca koji će preuzeti odgovornost za cjelokupno poslovanje servisnog sektora. Rok za prijavu je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Junuzović Kopex grupa posluje u oblastima prevoza putnika, građevinarstva, distribucije naftnih derivata i CNG/LNG-a, kao i trgovine vozilima i mašinama. Zbog daljnjeg razvoja poslovanja kompanija želi pojačati tim osobom koja će koordinirati rad servisa, održavanje voznog parka i mehanizacije te saradnju sa dobavljačima i ovlaštenim serviserima.

Šta podrazumijeva posao?

Voditelj servisa i tehničkih poslova upravljat će cjelokupnim servisnim sektorom putem šefa servisa, koji koordinira rad tri referenta i približno 30 mehaničara, perača i portira.

Posao uključuje organizaciju i kontrolu dnevnog, sedmičnog i mjesečnog rada servisa, kao i koordinaciju redovnog funkcionisanja autobusa, kamiona, radnih i rudarskih mašina te plinskih kompresora.

Voditelj će organizovati angažman vlastitih i vanjskih servisera, upravljati nabavkom i zalihama rezervnih dijelova te komunicirati i pregovarati sa dobavljačima i ovlaštenim serviserima među kojima su CAT, Komatsu, Mercedes, Scania, Iveco, MAN i TEMSA.

Jedan od zadataka bit će i izrada planova rada, izvještaja i analiza poslovanja servisa za generalnog direktora, kojem ova pozicija direktno odgovara.

Ko se može prijaviti?

Od kandidata se očekuje najmanje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, odnosno odgovarajuće radno iskustvo, kao i najmanje godinu iskustva na rukovodećoj poziciji u servisu ili održavanju voznog parka i mehanizacije.

Poželjno je iskustvo u vođenju rukovodećeg kadra i organizaciji rada kroz više nivoa tima, kao i poznavanje tehničkog održavanja komercijalnih vozila ili teške mehanizacije.

Potrebni su i poznavanje rada na računaru, MS Office paketa i engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije, kao i organizovanost, odgovornost i sposobnost rada pod pritiskom.

Prijave putem e-maila

Junuzović Kopex navodi da nudi rad u stabilnoj kompaniji, rukovodeću poziciju sa širokim obimom odgovornosti, prostor za profesionalni razvoj i dinamično radno okruženje.

Zainteresirani kandidati CV i motivaciono pismo mogu poslati na e-mail adresu [email protected], uz naznaku „Prijava za poziciju Voditelj servisa i tehničkih poslova“.

Rok za prijavu na Junuzović Kopex konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, a kompanija će kontaktirati samo kandidate koji uđu u uži izbor.