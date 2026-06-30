MUP TK raspisao javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona raspisala je javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Javni oglas raspisao je direktor Uprave policije MUP-a TK, na osnovu Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona, Odluke o davanju saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona od 10. marta 2026. godine, kao i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Iz MUP-a TK je saopćeno da zainteresovani kandidati javni oglas mogu preuzeti putem linka objavljenog uz službenu obavijest.

Oglas se odnosi na prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, a svi detalji o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave navedeni su u tekstu javnog oglasa.