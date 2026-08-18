Plan zdravstvene zaštite TK za 2027. godinu: Kraće liste čekanja, više dijagnostike i podrška djeci

Plan zdravstvene zaštite TK za 2027. godinu usvojila je danas Vlada Tuzlanskog kantona, a dokument donosi niz mjera kojima bi građanima trebale biti dostupnije zdravstvene usluge, uz poseban fokus na smanjenje lista čekanja, ranu dijagnostiku i liječenje.

Plan i Program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja izrađen je na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva tokom 2025. godine, kao i potreba koje su prepoznate kod pacijenata.

Dokumentom je utvrđeno osam ciljeva i niz konkretnih mjera koje se odnose na prevenciju bolesti, ranije otkrivanje zdravstvenih problema, blagovremeno liječenje i ravnomjerniju dostupnost zdravstvene zaštite na području cijelog Tuzlanskog kantona.

Jedan od važnijih segmenata je smanjenje lista čekanja. Plan zdravstvene zaštite TK za 2027. godinu predviđa programe bolničke i vanbolničke dijagnostike koji će obuhvatiti ambulantne CT i MRI preglede, mamografiju, PAPA testove, kao i složenije oftalmološke pretrage.

Posebna pažnja usmjerena je i na zdravstvenu zaštitu djece. Planiran je razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačcu, kao i osiguravanje ABA terapije za djecu s razvojnim smetnjama. Predviđeno je i dodatno jačanje kapaciteta dječije i adolescentne psihijatrije.

Mjere obuhvataju i prilagođavanje zdravstvenih kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata, podršku porodičnoj medicini, hemodijalizi i produženoj medicinskoj rehabilitaciji.

Vlada TK planira nastaviti i aktivnosti kojima bi zdravstvene usluge bile dostupnije stanovnicima svih dijelova Kantona, uključujući povratničku populaciju. Predviđeno je i jačanje hitne medicinske pomoći na frekventnim putnim pravcima, ali i na Međunarodnom aerodromu Tuzla.

Plan zdravstvene zaštite TK za 2027. godinu uključuje i nastavak informatizacije zdravstvenog sistema, što bi trebalo doprinijeti efikasnijem radu zdravstvenih ustanova i jednostavnijem ostvarivanju prava pacijenata.

Usvojeni dokument bit će osnova za planiranje i programiranje zdravstvenih usluga koje će se tokom 2027. godine finansirati iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području Tuzlanskog kantona.