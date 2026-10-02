Sloboda ovog vikenda na dva gostovanja: Kadetkinje u Bijeljini, seniorke u Sarajevu

ŽFK Sloboda 2024 ovog vikenda očekuju dva gostujuća susreta u Premijer ženskoj ligi Bosne i Hercegovine, a na teren će izaći kadetska i seniorska ekipa.

Prve će igrati kadetkinje, koje u subotu gostuju u Bijeljini protiv ekipe Radnika. Susret je zakazan za 16 sati.

Dan kasnije seniorska ekipa Slobode gostovat će višestrukom prvaku Bosne i Hercegovine, ekipi SFK 2000 Sarajevo.

Utakmica će biti odigrana u nedjelju od 16 sati na stadionu Otoka u Sarajevu.

Za obje selekcije Slobode ovo su nova gostovanja i prilika za nastavak takmičarskih obaveza u Premijer ženskoj ligi Bosne i Hercegovine.