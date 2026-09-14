ŽFK Sloboda 2024 osvojila bod u Bugojnu, U17 ekipa slavila na Tušnju

Seniorska ekipa ŽFK Sloboda 2024 osvojila je bod na gostovanju kod ŽNK Iskra Bugojno, dok je U17 selekcija tuzlanskog kluba na Tušnju upisala pobjedu protiv ŽFK Emina.

U susretu četvrtog kola Premijer ženske lige Bosne i Hercegovine seniorke Slobode remizirale su u Bugojnu rezultatom 1:1.

Tuzlanska ekipa povela je u 15. minuti pogotkom Senade Muratović i prednost sačuvala do odlaska na odmor. Domaća ekipa do izjednačenja je stigla u 48. minuti, a rezultat se do kraja utakmice nije mijenjao.

Sloboda je tako iz zahtjevnog gostovanja odnijela jedan bod i nastavila prvenstvene obaveze.

Uspješan vikend upotpunila je U17 selekcija ŽFK Sloboda 2024, koja je u trećem kolu Premijer ženske lige BiH za kadetkinje na Tušnju savladala ŽFK Emina rezultatom 4:1.

Junakinja susreta bila je Edina Alihodžić, koja je postigla sva četiri pogotka za Slobodu i predvodila ekipu do prve pobjede u novoj sezoni.

Iz ŽFK Sloboda 2024 uputili su i želje za brz oporavak mladoj fudbalerki ŽFK Emina koja je tokom utakmice zadobila povredu.