Računi RTRS-a ponovo blokirani zbog duga prema BHRT-u

Računi Radio-televizije Republike Srpske ponovo su blokirani nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske prihvatio zahtjev BHRT-a za reviziju presude Višeg privrednog suda u Banjaluci.

BHRT u postupku izvršenja od RTRS-a potražuje 7,83 miliona KM glavnog duga, uz kamate koje su dostigle približno isti iznos, kao i troškove postupka, pa ukupno potraživanje iznosi oko 15,5 miliona KM.

Okružni privredni sud u Banjaluci u januaru ove godine presudio je u korist BHRT-a kada je riječ o potraživanjima od RTV takse, dok je odbio zahtjev RTRS-a koji se odnosio na fiksne radio-veze.

Nakon žalbe RTRS-a, Viši privredni sud u Banjaluci u maju je preinačio odluku i obavezao BHRT da RTRS-u isplati 17,7 miliona KM za korištenje fiksnih radio-veza.

BHRT je potom zatražio reviziju pred Vrhovnim sudom Republike Srpske, koji je zahtjev prihvatio, nakon čega je ponovo pokrenut postupak izvršenja i blokirani su računi RTRS-a.

RTRS je Vrhovnom sudu Republike Srpske tokom ove godine podnio dvije revizije, u aprilu i junu, o kojima još nije donesena odluka.