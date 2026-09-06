OSCE traži zaštitu BHRT-a uoči izbora: Javni servis mora ostati nezavisan

RTV SLON
FOTO: Fena

BHRT mora imati osigurano funkcionisanje i nezavisnost uoči Općih izbora u Bosni i Hercegovini, poručila je Misija OSCE-a u BiH, pozivajući nadležne institucije da poštuju obavezujuće sudske odluke i zaštite nezavisnost pravosuđa.

Iz OSCE-a upozoravaju da javni RTV servisi tokom izbornog perioda imaju posebno važnu ulogu jer građanima trebaju omogućiti pristup pouzdanim informacijama na osnovu kojih mogu donositi odluke.

Pored hitnih mjera koje bi omogućile nastavak rada BHRT-a, iz Misije OSCE-a smatraju da je potrebno uspostaviti i dugoročno održiv sistem javnog emitiranja koji će imati jasne mehanizme zaštite uređivačke i institucionalne nezavisnosti.

Poziv dolazi u trenutku kada se BHRT suočava s ozbiljnim finansijskim problemima i blokadom računa. Iz javnog servisa ranije su saopćili da su računi blokirani od 21. augusta, upozoravajući da takva situacija otežava njihov rad upravo u periodu izborne kampanje.

OSCE je istovremeno pozvao javne zvaničnike, političke stranke i kandidate da poštuju slobodu medija i omoguće novinarima da tokom izbornog perioda svoj posao obavljaju slobodno i nezavisno.

Pitanje funkcionisanja BHRT-a dodatno dobija na značaju zbog činjenice da je zvanična kampanja za Opće izbore već počela, dok će građani 4. oktobra birati nove predstavnike vlasti.

OSCE je i pred početak kampanje naglasio značaj integriteta izbornog procesa, povjerenja građana i uloge medija tokom izbora.

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