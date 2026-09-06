Opći izbori 2026. donose velike promjene: Kako će izgledati glasanje uz novu tehnologiju?

Opći izbori 2026. donijet će biračima u Bosni i Hercegovini značajne promjene na biračkim mjestima, jer se u izborni proces uvode uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

Centralna izborna komisija BiH pripremila je posebna pravila i priručnike za glasanje uz korištenje novih izbornih tehnologija, koje će biti primijenjene na izborima zakazanim za 4. oktobar.

Promjena će biti vidljiva već prilikom identifikacije birača. Umjesto dosadašnje provjere isključivo na osnovu dokumenta i biračkog spiska, koristit će se uređaji za biometrijsku identifikaciju.

Birač će i dalje na biračko mjesto morati doći sa važećim identifikacionim dokumentom, ali će njegov identitet biti dodatno provjeravan korištenjem nove tehnologije.

Nakon završene identifikacije slijedi preuzimanje glasačkih listića i odlazak iza paravana, gdje birač sam i tajno označava svoj izbor.

Opći izbori 2026. mijenjaju i način predaje listića

Jedna od najvećih novina odnosi se na ono što se događa nakon glasanja.

Glasački listići koristit će se zajedno sa skenerima koji će evidentirati glasove, pa će birač nakon popunjavanja listić predati kroz sistem predviđen za elektronsko očitavanje.

CIK je još u augustu počeo preuzimati opremu za biometrijsku identifikaciju i skeniranje listića, uz prethodna testiranja sistema i pripremu opreme za korištenje na biračkim mjestima.

Nova tehnologija ne znači da će izborni proces biti potpuno automatizovan. Pravila CIK-a predviđaju i postupke koje provode članovi biračkih odbora, kao i kontrolu izbornog materijala nakon zatvaranja biračkih mjesta.

Za građane je posebno važno da pažljivo prate uputstva na biračkom mjestu, jer će izgled i način popunjavanja glasačkih listića biti prilagođeni njihovom skeniranju.

Uvođenjem nove tehnologije nastoji se unaprijediti provjera identiteta birača, ubrzati obrada rezultata i smanjiti mogućnost nepravilnosti tokom izbornog procesa.

Oprema koja se koristi na Općim izborima 2026. nabavljena je upravo za sistem biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića, a CIK je tokom prethodnih mjeseci provodio tehničke pripreme i obuke za njenu primjenu.

Za birače će osnovni princip ostati isti, dolazak na biračko mjesto, potvrđivanje identiteta i tajno glasanje, ali će put od ulaska na biračko mjesto do evidentiranja glasa prvi put uključivati novu tehnologiju u znatno većem obimu.