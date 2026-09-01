EU i CIK BiH o novim izbornim tehnologijama: Cilj brži rezultati i manje prostora za manipulacije

Nedžida Sprečaković
EU i CIK BiH o novim izbornim tehnologijama
EU i CIK BiH o novim izbornim tehnologijama

Predstavnici Evropske unije i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine razgovarali su danas sa ključnim akterima o primjeni novih izbornih tehnologija i njihovom utjecaju na povjerenje građana u izborni proces.

Prije dvije godine, uz podršku Evropske unije, na manjem broju biračkih mjesta testirani su skeneri za glasačke listiće i biometrijska identifikacija birača. Prema navodima iz Delegacije EU, danas su sva biračka mjesta u Bosni i Hercegovini opremljena novom tehnologijom s ciljem bržeg i pouzdanijeg utvrđivanja rezultata, kao i smanjenja prostora za moguće manipulacije.

Iz Evropske unije poručuju da sama tehnologija nije dovoljna za slobodne i poštene izbore.

Naglašena je važnost odgovornosti institucija za regularnost izbornog procesa, uloge civilnog društva i nezavisnih medija u praćenju izbora, kao i povjerenja građana u to da njihov glas može donijeti promjene.

Evropska unija navodi da će, osim ulaganja u izborne tehnologije, nastaviti podržavati nezavisno posmatranje izbora i slobodno novinarstvo, kao i saradnju sa Centralnom izbornom komisijom BiH i organizacijama koje prate izborni proces.

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