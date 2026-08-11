CIK objavio edukativni video za birače o procesu glasanja na ovogodišnjim izborima

Nove izborne tehnologije bit će uvedene na Općim izborima 2026. godine, zbog čega Centralna izborna komisija BiH provodi informativnu kampanju kako bi birače na vrijeme upoznala sa načinom njihovog korištenja.

Objavljen je i edukativni video koji prikazuje proces glasanja, s ciljem da građanima olakša snalaženje na biračkom mjestu, posebno starijim osobama koje se prvi put susreću sa ovakvim načinom provođenja izbornog procesa.

Među najvažnijim novinama su sistemi za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Uvođenjem ovih tehnologija mijenja se dio procedure na biračkim mjestima, zbog čega CIK BiH nastoji građane prije izbora upoznati sa svim koracima koje će prolaziti od dolaska na biračko mjesto do predaje glasačkog listića na skeniranje.

Slične tehnologije prethodno su testirane kroz pilot-projekte tokom Lokalnih izbora 2024. godine.

Prvi kontingent opreme za nove izborne tehnologije stigao je u Bosnu i Hercegovinu 3. augusta, a obuhvata po 150 uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

CIK BiH najavio je da će oprema biti isporučivana u više faza, dok je prvo probno testiranje dijelova sistema planirano za 17. i 18. august.