Dračić i Kadić završili današnje kvalifikacije, bh. plivače sutra čekaju nove utrke

Ali Huremović
Dračić i Kadić nastupili u Parizu, Avdić plivala jučer

Bh. plivači u Parizu nastavili su nastupe na Evropskom prvenstvu, a danas su u kvalifikacijama na 100 metara slobodno plivali Kenan Dračić i Arian Kadić, dok je Iman Avdić svoj nastup imala jučer.

Dračić i Kadić nastupili su u istoj kvalifikacionoj grupi. Dračić je bio najbrži s vremenom 50,04 sekunde, dok je Kadić zauzeo drugo mjesto s rezultatom 50,34 sekunde, koje je i njegov lični rekord.

Dračić najbrži, Kadić odmah iza njega: Novi nastupi bh. plivača u Parizu
Dračić najbrži, Kadić odmah iza njega: Novi nastupi bh. plivača u Parizu

Nakon završetka svih kvalifikacionih grupa, njihovi rezultati nisu bili dovoljni za plasman u polufinale. U konkurenciji od ukupno 89 plivača, Dračić je zauzeo 66. a Kadić 73. mjesto.

Kenan Dračić je u Pariz stigao nakon zahtjevne sezone obilježene velikim brojem treninga, jakim takmičenjima, ali i povredom ramena koja je u jednom periodu ozbiljno poremetila kontinuitet njegovih priprema. Ipak, rezultat 50,04 sekunde na 100 metara slobodno, pokazuje da je na Evropsko prvenstvo stigao spreman i da se nakon povrede vraća u pravu formu.

Iman Avdić nastupila je jučer, 10. augusta, u kvalifikacijama na 200 metara leđno. Bh. plivačica ostvarila je vrijeme 2:22.34 i nije izborila plasman u naredni krug takmičenja.

Ipak, za mlade nade Bosne i Hercegovine prvenstvo je još daleko od završetka. Bh. plivače u narednim danima očekuje niz novih kvalifikacionih nastupa u Parizu.

Već 12. augusta Iman Avdić nastupa na 200 metara slobodno, a kvalifikacije počinju u 9:30 sati.

Dan kasnije, 13. augusta, Kenan Dračić i Jovan Lekić prijavljeni su na 200 metara slobodno, dok Lana Pudar nastupa na 100 metara leptir. Kvalifikacije na 200 metara slobodno počinju u 9:30, a na 100 metara leptir u 10:04 sati.

Arian Kadić 14. augusta nastupa na 50 metara prsno, dok su Filip Kuruzović i Stefan Vrtikapa prijavljeni na 1.500 metara slobodno.

Jedan od najzanimljivijih dana za bh. reprezentaciju bit će 15. august. Kadić tada nastupa na 50 metara slobodno, Iman Avdić i Lana Pudar na 200 metara leptir, dok Kenana Dračića očekuju kvalifikacije na 100 metara leđno.

Posljednjeg dana takmičenja, 16. augusta, Iman Avdić nastupa na 400 metara slobodno, dok su Filip Kuruzović i Jovan Lekić prijavljeni na 400 metara slobodno za muškarce.

U slučaju plasmana u polufinale ili finale, bh. plivači imat će i dodatne nastupe u večernjim sesijama, u terminima koji će zavisiti od discipline i ostvarenog plasmana.

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