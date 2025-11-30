Svjetsko a naše: Dračić školovanje i plivačku karijeru nastavlja u Americi

Tuzlak Kenan Dračić, dugogodišnji plivač sarajevskog PK Sport Time i jedan od najtalentovanijih mladih plivača u Bosni i Hercegovini, nastavlja svoje školovanje i plivačku karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama. Objavom na društvenim mrežama potvrdio je da je prihvatio ponudu University of Alabama, uz sportsko-akademsku stipendiju koja mu omogućava nastavak obrazovanja i rada u vrhunskim plivačkim uslovima.

U objavi je poručio da je ponosan i zahvalan na prilici da nastavi akademski i sportski razvoj u Alabami, te se zahvalio porodici, trenerima i saigračima na podršci koju mu pružaju godinama.

Korak među velikane: Kenan ulazi u tim sa 57 olimpijaca

Sveučilište Alabama osnovano je 1831. godine i danas ima oko 32 hiljade studenata. U sportskom smislu spada među najuglednije univerzitete na američkom jugu, a njihov plivački tim posebno je cijenjen. Do sada su iznjedrili 57 olimpijaca i 27 američkih državnih prvaka, što dovoljno govori o kvalitetu programa kojem se Kenan priključuje.

Dračić nas već godinama oduševaljava svojim vrhunskim rezultatima, a u Ameriku odlazi u trenutku kada bilježi najbolje rezultate karijere. Nedavno je postavio novi apsolutni rekord Bosne i Hercegovine na 200 metara leđno. U finalnoj utrci isplivao je vrijeme 1:59.99, čime je oborio vlastiti rekord 2:00.56 postavljen 18. novembra 2023. u Sarajevu.

Na evropskom bazenu prije američke avanture

Novi izazov čeka ga već u narednim danima na Evropskom prvenstvu u Lublinu (Poljska). U srijedu će plivati 200 metara slobodno, u petak 100 slobodno, a prijavljen je i za ekipni nastup u disciplini 50 slobodno. Ovo takmičenje predstavlja važan korak pred odlazak u NCAA ligu, najjači univerzitetski sistem na svijetu.

Kenan Dračić, rođen 2006. godine, svoju ljubav prema plivanju otkrio je uz PK Zmaj Alpam Tuzla i trenra Harisa Hasića. Radom i zalaganjem, kroz PK Sport Time izrastao je u jednog od najperspektivnijih plivača u BiH, a odlazak na Univerzitet Alabama donosi mu vrhunske uslove i okruženje u kojem treniraju i razvijaju se sportisti svjetskog formata.