Dnevnik TV Slon – 05.06.2026.g.

Broj djece i adolescenata kojima je potrebna stručna pomoć zbog problema mentalnog zdravlja iz godine u godinu raste. Kako bi odgovorili na sve veće potrebe najmlađih pacijenata, u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla otvoreno je Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju. Šta novo odjeljenje donosi pacijentima, koliko je značajno za zdravstveni sistem i kakvi su planovi za njegov dalji razvoj? Detalji u prilogu.

Po 31. put Univerzitet u Tuzli organizuje Ljetni univerzitet, manifestaciju koja već više od tri decenije okuplja studente, profesore, istraživače i stručnjake iz različitih oblasti s ciljem razmjene znanja, iskustava i novih ideja. Iako je svečana ceremonija otvaranja održana danas, aktivnosti u okviru ovogodišnjeg Ljetnog univerziteta započele su 1. juna i trajat će do 25. juna. Tokom gotovo mjesec dana učesnici će imati priliku prisustvovati brojnim edukativnim, naučnim i stručnim sadržajima.

Nakon provedenog postupka javne nabavke, potpisan je ugovor o uspostavi elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Elektronski dnevnik bit će testiran tokom naredne školske godine, a cilj njegovog uvođenja je da olakša rad nastavnicima, učenicima, roditeljima i školskim upravama. Očekuje se da će ovaj sistem doprinijeti boljoj organizaciji nastavnog procesa, bržoj razmjeni informacija i efikasnijem praćenju školskih obaveza i rezultata učenika.

Nakon neuspjelih razgovora i imenovanja novog Visokog predstavnika u BiH, Ambasada SAD izrazila je razočaranje zbog izostanka konsenzusa među evropskim partnerima. Sjedinjene Američke Države podržavale su kandidaturu italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, ističući da bi mogao doprinijeti stabilnosti funkcije visokog predstavnika. Iz Ambasade SAD poručili su da su podjele među članicama PIC-a spriječile izbor novog visokog predstavnika te upozorili da bi zbog takvog razvoja događaja Washington mogao preispitati svoju ulogu u međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini.

Delegacija Evropske unije i ambasade država članica EU koje su članice Vijeća za implementaciju mira oglasile su se povodom izbora nasljednika Christiana Schmidta, ističući da novi šef OHR-a treba dolaziti iz jedne od zemalja Unije. Podsjećajući na činjenicu da je naša zemlja podnijela zahtjev za članstvo, diplomate iz Delegacije EU, Francuske, Njemačke, Italije, Nizozemske i Španije ističu da upravo to temeljno opredjeljenje Bosne i Hercegovine diktira potrebu za evropskim diplomatom na čelu Ureda visokog predstavnika.

Početkom jula trebao bi biti objavljen posljednji javni poziv za prodaju Koksare Lukavac. Ukoliko ni tada ne bude zainteresovanih kupaca, imovina fabrike prodavat će se pojedinačno. U Općinskom sudu u Tuzli održano je ročište za prodaju Koksare Lukavac u stečaju putem usmenog javnog nadmetanja. Početna cijena ranije je iznosila oko 119 miliona KM, ali se na nadmetanje niko nije prijavio. Posljednja ponuđena minimalna cijena iznosit će oko 108,5 miliona KM, dok je ukupna procijenjena vrijednost imovine Koksare oko 225,8 miliona KM. Ukoliko ni na posljednji poziv ne stigne nijedna ponuda, pogoni ovog nekadašnjeg industrijskog giganta bit će prodavani odvojeno.

Donacija za prevoz pacijenata na hemodijalizu uručena je Domu zdravlja Tuzla, a riječ je o novom vozilu marke Opel, ukupne vrijednosti 52 hiljade KM. VIše o ovome čitajte na našem web portalVisoki predstavnik Christian Schmidt izjavio je u Sarajevu da je na dvodnevnoj sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, PIC-a, postignut opći konsenzus o značaju OHR-a za Bosnu i Hercegovinu. Prema njegovim riječima, svi učesnici nadaju se da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima

Pokrenuta je inicijativa da Osnovna muzička škola u Tuzli ubuduće nosi naziv Osnovna muzička škola “Asim Horozić”, u čast istaknutog kompozitora, pedagoga i jednog od najznačajnijih muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine.

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Isplata penzija za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas, potvrđeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantovana 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. godine iznosi 724,36 KM.