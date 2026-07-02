/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili četvrtak, 02. juli

U Dnevniku TV Slon Crno i bijelo, donosimo pregled najvažnijih vijesti dana iz Tuzle, Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine i svijeta.

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Izdvajamo historijski plasman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazu Svjetskog prvenstva nakon pobjede protiv Katara, kao i reakcije navijača koji su slavili širom zemlje.

Govorimo i o najavljenom povećanju jednokratne novčane pomoći za boračku populaciju u Tuzli, programu subvencionisanja boravka djece u predškolskim ustanovama u TK, ulaganjima u lokalne puteve, te odluci prema kojoj bi policija mogla preuzeti upravljanje videonadzorom javnih površina u Tuzli.

U dnevniku TV Slon Crno i bijelo, donosimo i informacije o programu manifestacije „Dani sjećanja na genocid u Srebrenici“, sigurnosnoj vježbi na Međunarodnom aerodromu Tuzla, kulturnim događajima u gradu i najnovijim sportskim vijestima.