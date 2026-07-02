SDP: Bosna i Hercegovina je u Ujedinjene nacije primljena pod zastavom sa ljiljanima, historijske činjenice se ne mogu zabraniti

SDP BiH saopćio je da se historijske činjenice ne mogu zabraniti, reagirajući na prijedlog zakona koji je usvojila Vlada Republike Srpske, a kojim se pokušava kriminalizirati javno isticanje simbola i zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Iz ove stranke navode da je riječ o još jednom predizbornom potezu kojim se, kako tvrde, pokušava skrenuti pažnja sa loših rezultata vlasti u Republici Srpskoj.

U saopćenju ističu da se historijske činjenice ne mogu mijenjati političkim odlukama te podsjećaju da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata pod zastavom sa ljiljanima. Navode da je upravo ta zastava 22. maja 1992. godine podignuta ispred sjedišta Ujedinjenih nacija prilikom prijema Bosne i Hercegovine u članstvo ove međunarodne organizacije, naglašavajući da je riječ o zvaničnoj zastavi međunarodno priznate države.

SDP BiH također ističe da je Armija Republike Bosne i Hercegovine bila legalna i legitimna oružana sila međunarodno priznate države, te da svaki pokušaj kriminalizacije njenih simbola predstavlja pokušaj prekrajanja historijskih činjenica i delegitimizacije državnosti Bosne i Hercegovine.

Iz ove stranke najavili su da će sporni zakon osporiti putem svojih zvaničnika, izražavajući uvjerenje da će njegove odredbe biti stavljene van snage. Kao jedan od razloga navode činjenicu da je Armija RBiH sastavna komponenta Oružanih snaga BiH, čiji pripadnici, kako navode, zakonito nose obilježja Armije RBiH na svojim uniformama.

U nastavku saopćenja SDP BiH poručuje da stvarni problemi građana nisu pitanja zastava i simbola, već ekonomski razvoj, životni standard, odlazak mladih, plate, penzije i otvaranje novih radnih mjesta. Smatraju da se političkim sukobima pokušava skrenuti pažnja sa tih tema.

Na kraju pozivaju građane da ne nasjedaju na, kako navode, pokušaje podizanja tenzija, već da od svih nivoa vlasti zahtijevaju odgovornost, konkretne rezultate i politike koje će unaprijediti kvalitet života svih građana Bosne i Hercegovine. Navode i da su građani širom zemlje i dijaspore posljednjih dana pokazali kako vole svoju zemlju, reprezentaciju, grb i zastavu te poručuju da upravo to treba biti put kojim Bosna i Hercegovina ide.