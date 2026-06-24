Najveća zastava BiH zavijorila se na Kuli Zmaja od Bosne u Gradačcu

Nakon Tuzle i Srebrenika, najveća zastava Bosne i Hercegovine postavljena je i na Kuli Zmaja od Bosne u Gradačcu.

Veliki simbol bh. zajedništva i podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine nastavlja svoj put kroz gradove, a posebno mjesto dobila je upravo na historijskoj lokaciji u Gradačcu, koja nosi ime po jednom od najznačajnijih bosanskohercegovačkih historijskih ličnosti Husein-kapetanu Gradaščeviću, Zmaju od Bosne.

Postavljanje zastave dio je projekta kojim se, kroz dane Svjetskog prvenstva, želi dodatno probuditi navijački duh i pružiti podrška Zmajevima.

Podsjećamo, ogromna zastava Bosne i Hercegovine prvi put je predstavljena na Trgu slobode u Tuzli, nakon čega je postavljena i u Srebreniku, a sada je stigla i do Gradačca.

Izradu zastave i njeno putovanje gradovima inicirao je Klub Zmajevo srce, a poruka organizatora je jasna, gdje god se zavijori zastava, šalje se poruka našim Zmajevima i podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine.