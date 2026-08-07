Sajam šljive u Gradačcu od 13. do 15. augusta okuplja oko 150 izlagača

Sajam šljive u Gradačcu bit će održan od 13. do 15. augusta 2026. godine, a na 53. izdanju Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije očekuje se oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.

Na približno 5.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstavit će se izlagači iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Organizator manifestacije je Turistička zajednica grada Gradačca, dok je pokrovitelj Grad Gradačac.

Ovogodišnji Sajam šljive bit će prilika za poljoprivredne proizvođače, prerađivače hrane i pića, ali i kompanije povezane sa ovom privrednom granom da predstave proizvode, tehnologije i dostignuća.

Stručni skupovi i edukacije za poljoprivrednike

Pored izložbenog dijela, Sajam šljive u Gradačcu i ove godine donosi niz stručnih i naučnih skupova sa međunarodnim učešćem, kao i edukacije namijenjene poljoprivrednicima.

U saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu bit će organizovan okrugli sto pod nazivom „Budućnost plasteničke proizvodnje: od zemljišta do hidroponike“, o kojem će govoriti doc. dr. Ćerima Zahirović Sinanović.

Dr. Almira Konjić održat će edukaciju posvećenu značaju identifikacije i dokazivanja sortnosti voćaka u očuvanju autentičnosti, unapređenju kvaliteta i razvoju konkurentnog voćarstva.

U okviru druge Izložbe muznih grla bit će održan i okrugli sto o aktuelnim problemima u mljekarskoj industriji.

Vršilac dužnosti voditelja Turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradačca Sakib Imširović najavio je i dodjelu tradicionalnih sajamskih medalja za kvalitet izloženih proizvoda, koje će ocjenjivati Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu.

Od mljekarstva i voćarstva do poljoprivredne mehanizacije

Među izlagačima će biti kompanije i proizvođači koji čine važan dio poljoprivredno-prehrambenog sektora Bosne i Hercegovine, posebno u oblastima mljekarstva, mlinarstva te prerade voća i povrća.

Posjetioci će na otvorenom dijelu sajma moći vidjeti i izložbene prostore posvećene poljoprivrednoj mehanizaciji i priključcima za poljoprivredne mašine.

Gradačački sajam prvi put je održan 1969. godine i danas predstavlja najstariju specijalizovanu sajamsku manifestaciju u Bosni i Hercegovini. Osim promocije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, cilj manifestacije je predstavljanje privrednih i turističkih potencijala Bosne i Hercegovine.

Tokom ovogodišnjeg izdanja bit će predstavljena i privredno-turistička ruta „Put šljive“, čija realizacija počinje na Gradačačkom gastrofestivalu posvećenom šljivi i proizvodima nastalim njenom preradom.