Nastavljena saslušanja saradnika Memorijalnog centra Srebrenica: Na spisku ukupno 26 osoba

Nedžida Sprečaković
ojvotkinja od Edinburga boravit će u Bosni i Hercegovini od 10. do 12. jula, a tokom posjete prisustvovat će komemoraciji u Srebrenici povodom 30. godišnjice genocida.

U Policijskoj stanici Srebrenica saslušane su još četiri osobe povezane s Memorijalnim centrom Srebrenica-Potočari, čime je broj osoba koje su do sada dale izjave policiji povećan na sedam.

Predstavnik Memorijalnog centra Edin Ikanović potvrdio je da su izjave danas dale tri osobe koje su ranije sarađivale s ovom institucijom, kao i jedan trenutni saradnik.

Saslušanja su obavljena uz prisustvo advokata, a prema informacijama koje su dobili predstavnici Memorijalnog centra, postupak bi trebao biti nastavljen narednih dana.

Na spisku za prikupljanje obavještenja nalazi se ukupno 26 osoba.

Memorijalni centar razmatra naredne pravne korake

Ikanović je naveo da će predstavnici Memorijalnog centra, zajedno s pravnim timom i advokatom, analizirati situaciju i odlučiti o daljnjim potezima.

Prema njegovim riječima, predmet provjera povezuje se s navodima o utaji poreza i anonimnom prijavom. Ikanović smatra da su nadležne institucije potrebne podatke, ukoliko su postojale određene nedoumice, mogle pribaviti i bez pozivanja sadašnjih i bivših saradnika na saslušanje.

Pozivi za prikupljanje obavještenja upućeni su po nalogu nadležnog tužilaštva u Bijeljini.

Direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić ranije je izjavio da se provjere odnose na angažman osoba u ovoj instituciji. On je postupanje ocijenio kao pritisak na Memorijalni centar i njegove saradnike.

Iz Memorijalnog centra ističu da je riječ o javnoj instituciji Bosne i Hercegovine čije poslovanje podliježe zakonskim kontrolama i revizijama.

Reakcije i iz Sjedinjenih Američkih Država

Aktuelna saslušanja privukla su pažnju i dijela američkih zakonodavaca.

Dvostranačka grupa senatora i zastupnika zatražila je od administracije predsjednika Donalda Trumpa ponovno uvođenje sankcija pojedinim zvaničnicima iz Republike Srpske, koje su ranije bile ukinute.

Ikanović je pozdravio reakcije američkih zakonodavaca, navodeći da Memorijalni centar godinama nastoji djelovati transparentno i sarađivati s međunarodnim istraživačima, organizacijama i institucijama.

pročitajte i ovo

Vijesti

OSCE i Delegacija EU o ispitivanju saradnika Memorijalnog centra: Pažljivo pratimo...

Vijesti

U Potočarima reekshumacija 48 žrtava genocida u Srebrenici

Vijesti

Halilagić iz Potočara: Sjećanje na Srebrenicu trajna je obaveza svih generacija

BiH

Obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici, ukopano deset žrtava

Vijesti

Tišina u Dolini bijelih nišana uoči dženaze u Potočarima

Vijesti

Građani iz BiH i svijeta pristižu u Potočare na obilježavanje 31....

Vijesti

Važna obavijest za pacijente: Problemi u snabdijevanju važnim lijekovima u BiH

Vijesti

Ministarstvo objavilo dva javna poziva “teška” nekoliko miliona

Tuzla i TK

Berbić: Stanje na izvorištima trenutno stabilno, ali raspoložive količine ograničene

BiH

BiH na Evropskom prvenstvu u Parizu: Avdić, Dračić, Kadić i Pudar spremni za veliki izazov

Istaknuto

Terapija postoji, ali je još nema: Petnaest dječaka čeka odluku institucija

Učitati više