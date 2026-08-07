U Policijskoj stanici Srebrenica saslušane su još četiri osobe povezane s Memorijalnim centrom Srebrenica-Potočari, čime je broj osoba koje su do sada dale izjave policiji povećan na sedam.

Predstavnik Memorijalnog centra Edin Ikanović potvrdio je da su izjave danas dale tri osobe koje su ranije sarađivale s ovom institucijom, kao i jedan trenutni saradnik.

Saslušanja su obavljena uz prisustvo advokata, a prema informacijama koje su dobili predstavnici Memorijalnog centra, postupak bi trebao biti nastavljen narednih dana.

Na spisku za prikupljanje obavještenja nalazi se ukupno 26 osoba.

Memorijalni centar razmatra naredne pravne korake

Ikanović je naveo da će predstavnici Memorijalnog centra, zajedno s pravnim timom i advokatom, analizirati situaciju i odlučiti o daljnjim potezima.

Prema njegovim riječima, predmet provjera povezuje se s navodima o utaji poreza i anonimnom prijavom. Ikanović smatra da su nadležne institucije potrebne podatke, ukoliko su postojale određene nedoumice, mogle pribaviti i bez pozivanja sadašnjih i bivših saradnika na saslušanje.

Pozivi za prikupljanje obavještenja upućeni su po nalogu nadležnog tužilaštva u Bijeljini.

Direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić ranije je izjavio da se provjere odnose na angažman osoba u ovoj instituciji. On je postupanje ocijenio kao pritisak na Memorijalni centar i njegove saradnike.

Iz Memorijalnog centra ističu da je riječ o javnoj instituciji Bosne i Hercegovine čije poslovanje podliježe zakonskim kontrolama i revizijama.

Reakcije i iz Sjedinjenih Američkih Država

Aktuelna saslušanja privukla su pažnju i dijela američkih zakonodavaca.

Dvostranačka grupa senatora i zastupnika zatražila je od administracije predsjednika Donalda Trumpa ponovno uvođenje sankcija pojedinim zvaničnicima iz Republike Srpske, koje su ranije bile ukinute.

Ikanović je pozdravio reakcije američkih zakonodavaca, navodeći da Memorijalni centar godinama nastoji djelovati transparentno i sarađivati s međunarodnim istraživačima, organizacijama i institucijama.