Tišina u Dolini bijelih nišana uoči dženaze u Potočarima

Dženaza u Potočarima bit će klanjana danas, 11. jula, kada se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici, a u mezarju Memorijalnog centra bit će ukopani posmrtni ostaci deset identificiranih žrtava.

Najmlađa među njima je Senad Jusić, sin Zaima, rođen 1975. godine. Kada je ubijen imao je 20 godina. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, dok su njegovi posmrtni ostaci pronađeni tek 2022. godine, tokom ekshumacije na lokalitetu Kameničko brdo.

Najstarija žrtva koja će danas biti ukopana je Ramo Dautović, sin Mustafe, rođen 1939. godine u Srebrenici. Nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 2001. godine u masovnoj grobnici Kamenica–Čančari. Bit će ukopan pored ranije ukopanog brata Juse.

I ove godine članovi istih porodica ponovo će biti zajedno. Otac će biti ukopan uz sina, brat uz brata, rođak uz rođaka. Nuko Nukić pronaći će smiraj u mezarju u kojem su već ukopana njegova četvorica amidžića.

Deset žrtava danas će dobiti mezare sa svojim imenima, a njihove porodice mjesto na kojem će moći proučiti Fatihu i odati počast svojim najmilijima. Potraga za više od hiljadu žrtava genocida još traje, dok mnoge porodice i nakon 31 godine čekaju informacije o njihovoj sudbini.

U Memorijalnom centru Srebrenica–Potočari do ovogodišnje dženaze ukopano je 6.765 žrtava genocida. Nakon današnjeg ukopa u mezarju će počivati 6.775 žrtava, dok je približno 250 žrtava, prema željama njihovih porodica, ukopano u mjesnim mezarjima.

U Dolini bijelih nišana jutros vlada tišina koju prekidaju tek jecaji članova porodica. Okupljeni obilaze mezare, dodiruju nišane i u tišini se prisjećaju onih koji su im oduzeti u julu 1995. godine.

Vrijeme porodicama nije donijelo odgovore na sva pitanja, niti je umanjilo bol. Svaki 11. juli vraća sjećanja na najmilije koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici samo zbog svog imena i pripadnosti.

U Potočarima se danas ne broje samo godine koje su prošle, već imena onih koji nedostaju. Dok će neke porodice napokon imati mezar uz koji mogu doći, mnoge još čekaju da pronađu i dostojanstveno ukopaju svoje najbliže.