Besplatan prevoz za Potočare: Objavljen raspored autobusa za 11. juli

Besplatan prevoz za Potočare i ove godine osiguralo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za građane koji žele prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici.

Za odlazak u Memorijalni centar Potočari 11. jula 2026. godine organizovan je 51 autobus iz više gradova i općina u Bosni i Hercegovini.

Prevoz je namijenjen učesnicima obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a” Srebrenica.

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Besplatan prevoz za Potočare iz gradova i općina u BiH

Prema objavljenom rasporedu, autobus iz Zavidovića polazi iz Vozuće u 04:30 sati, dok je polazak iz Žepča sa autobuske stanice planiran u 04:00 sata. Iz Banovića autobus polazi sa autobuske stanice u 05:00 sati, a iz Kalesije sa autobuske stanice u 06:00 sati.

Iz Živinica su planirana tri autobusa. Polazak sa autobuske stanice je u 05:35 sati, dok autobusi iz Litvi i Karaule polaze u 05:30 sati. Iz Kladnja je polazak sa autobuske stanice zakazan za 05:30 sati.

Iz Tuzle su organizovana četiri autobusa, a svi polaze u 05:30 sati. Mjesta polaska su Hotel Tuzla, Slavinovići “Tehnograd”, Mihatovići, Simin Han, te Gornja Tuzla, Simin Han.

Iz Lukavca su planirana tri autobusa. Polasci su u 05:00 sati sa autobuske stanice, iz Puračića i iz Mosorovca. Iz Gračanice autobus polazi sa autobuske stanice u 05:00 sati, dok je iz Gradačca polazak sa autobuske stanice planiran u 04:30 sati.

Iz Srebrenika su organizovana tri autobusa. Polasci su u 05:00 sati sa autobuske stanice, iz Špionice i iz Tinje. Iz Visokog autobus polazi sa autobuske stanice u 05:00 sati.

Iz Ilijaša su predviđena četiri autobusa, sa polascima u 05:00 sati sa autobuske stanice, iz Starog Ilijaša, Podlugova i Ljubinića. Sa Ilidže polaze dva autobusa, u 05:00 sati sa autobuske stanice, Terminal, te iz Osjeka, Hendekuša.

Iz Sarajeva su planirana tri autobusa. Dva autobusa polaze sa Željezničke stanice u 05:00 sati, dok je jedan autobus planiran sa područja Dobrinje u istom terminu. Iz Hadžića autobus polazi sa autobuske stanice u 05:00 sati.

Iz Vogošće su organizovana tri autobusa, sa polascima u 05:00 sati sa autobuske stanice, iz Blagovca i sa Kobilje Glave.

Za područje Zvornika planirana su četiri autobusa, a polasci su u 06:30 sati. Autobusi polaze sa relacija Sapna, Đulići, Snagovo, Križevići, Glumina, zatim Kamenica, te Kozluk, Zvornik, Divič i Liplje.

Iz Milića autobus polazi sa relacije Cerska, Konjević Polje u 07:00 sati, dok je iz Rogatice, iz Žepe, polazak planiran u 05:00 sati. Iz Goražda autobus polazi sa autobuske stanice u 06:00 sati.

Iz Brčko distrikta polazak sa autobuske stanice planiran je u 04:00 sata, a iz Bijeljine autobus polazi sa autobuske stanice, Janja, u 05:00 sati.

Iz Teočaka autobus polazi sa autobuske stanice u 04:30 sati.

Iz Doboja polazak iz Grapske planiran je u 04:30 sati, dok iz Doboj Istoka autobus polazi iz Klokotnice u 05:00 sati. Iz Teslića autobus polazi sa autobuske stanice u 04:00 sata, a iz Prijedora i Kozarca, u 03:00 sata.

Iz Kotor Varoši polazak je planiran ispred gradske džamije u 04:00 sata. Iz Mostara autobus polazi sa autobuske stanice u 04:00 sata, dok je iz Konjica polazak sa autobuske stanice zakazan za 04:30 sati.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica navelo je da je besplatan prevoz za Potočare organizovan kako bi građani iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine mogli prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici.

Građanima se preporučuje da obrate pažnju na tačno mjesto i vrijeme polaska za svoju općinu ili grad. Besplatan prevoz za Potočare organizovan je pod porukom “Da se ne zaboravi”.

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