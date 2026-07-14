Bosanskohercegovački islamski centar u New Yorku upozorio na kampanju negiranja genocida u Srebrenici

Bosanskohercegovački islamski centar u New Yorku, BHICNY, izrazio je zabrinutost zbog, kako su naveli, kampanje dezinformacija, zastrašivanja i relativizacije genocida u Srebrenici koja je pokrenuta na ulicama ovog američkog grada.

Iz Centra su saopćili da su vlasti Republike Srpske odobrile i pokrenule takozvanu mobilnu kampanju, koja je počela 11. jula 2026. godine, na dan obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

Upozorili su da je vrijeme pokretanja kampanje posebno uznemirujuće za bosanskohercegovačku zajednicu u New Yorku, među čijim članovima se nalaze i osobe koje su preživjele genocid.

Prema njihovim navodima, cilj kampanje nije samo obmanjivanje američke javnosti o događajima tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, nego i zastrašivanje pripadnika bosanskohercegovačke zajednice.

„Dugoročne posljedice ovakvih organizovanih kampanja ugrožavaju sigurnost bosansko-američke zajednice u New Yorku i dodatno raspiruju islamofobiju“, saopćili su iz Bosanskohercegovačkog islamskog centra.

Naglasili su da bosanskohercegovački Amerikanci poštuju slobodu govora i ne izbjegavaju otvorenu raspravu zasnovanu na činjenicama, ali da odbacuju pokušaje negiranja činjenica koje su utvrdili Ujedinjene nacije i međunarodni sudovi.

Iz Centra smatraju da je riječ o pokušaju revizionističkog prekrajanja historije Bosne i Hercegovine i Balkana, čiji je cilj uznemiravanje stanovnika New Yorka bosanskohercegovačkog porijekla.

BHICNY je pozvao svoje članove i prijatelje da kontaktiraju lokalne izabrane zvaničnike, članove Gradskog vijeća i predstavnike bosansko-američke i muslimansko-američke zajednice te zatraže hitnu reakciju gradskih vlasti i društvenih mreža na širenje dezinformacija.

Posebno su izrazili razočarenje zbog toga što ove godine nije odobrena dozvola za tradicionalno okupljanje na Bowling Greenu, na kojem bosanskohercegovačka zajednica odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Kako su naveli, dozvola nije izdata zbog razloga povezanih sa Svjetskim prvenstvom.

Prethodnih godina zvaničnici New Yorka prisustvovali su komemorativnim događajima i u ime Grada odavali počast žrtvama genocida, dok ove godine, prema navodima Centra, nije bilo reakcije gradskih predstavnika.

„Umjesto toga, izloženi smo kampanji relativizacije i negiranja genocida“, poručili su.

Od predstavnika New Yorka i članova Gradskog vijeća zatražili su da pokažu solidarnost s bosansko-američkom zajednicom i pomognu u zaštiti dostojanstva žrtava genocida u Srebrenici.

Iz Centra su naveli da su brojni Bosanci i Hercegovci, Bošnjaci i američki građani u New Yorku tokom proteklog vikenda bili potreseni i uznemireni porukama iz kampanje.

Od gradskih zvaničnika očekuju da jasno poruče kako su Bosanci i Hercegovci vrijedan dio zajednice New Yorka te da će Grad učiniti sve kako bi se svi njegovi stanovnici osjećali sigurno, dobrodošlo i poštovano.