Halilović: Bratunac ne smije biti mjesto mržnje!

BRATUNAC NE SMIJE BITI MJESTO ZA SLAVLJENJE MRŽNJE

Ono što se dogodilo u Bratuncu ne može i ne smije proći bez reakcije poručila je Rusejla Halilović.

U mjestu koje je obilježeno stradanjem, zločinima i dubokim ranama koje još uvijek nisu zacijelile, odjekivale su nacionalističke pjesme i poruke koje vrijeđaju žrtve i ponovo otvaraju bolna sjećanja. Bratunac je na domak Potočara i Srebrenice. Ovo nije bilo „veselje“, nije „provod“ i nije bezazlena zabava. To je opasno normaliziranje mržnje.

Posebno zabrinjava činjenica da je takvom skupu prisustvovao i bivši ministar Nenad Nešić, koji je ranije smijenjen zbog sumnji i optužbi za korupciju i kriminal. Bio u zatvoru.

Osoba koja je obavljala jednu od najodgovornijih funkcija u državi trebala bi biti svjesna konteksta mjesta na kojem se nalazi, njegovog simboličkog značaja i poruke koju njegovo prisustvo šalje javnosti, navodi Halilović.

O njegovom radu i odgovornosti već se godinama u javnosti iznose ozbiljne optužbe, a određeni postupci su predmet nadležnih institucija. Međutim, jedno je nesporno: nijedna funkcija, politička pripadnost ili lični uticaj ne mogu biti iznad odgovornosti pred zakonom.

Ipak, još veći problem od samog prisustva jeste šutnja institucija.

Šutnja Tužilaštva BiH? Gdje su nadležne policijske i pravosudne institucije? Gdje je granica nakon koje se nacionalističko i huškačko ponašanje prestaje tretirati kao “slavlje”, a počinje se posmatrati kao ono što zaista jeste – govor mržnje i ponižavanje žrtava?

Ne može se od jednih tražiti poštovanje prema tuđoj boli, dok se istovremeno prešućuje kada se u Bratuncu izvode pjesme koje za mnoge porodice predstavljaju simbol stradanja i zločina.

Bratunac i Podrinje ne smiju biti prostor za dokazivanje nacionalne nadmoći ili identitetskih nadmetanja.

Bratunac bi trebao biti mjesto u kojem svaki odgovoran pojedinac pokazuje poštovanje prema žrtvama, spušta ton i doprinosi kulturi sjećanja, a ne njenom narušavanju.

Ovo nije političko pitanje. Ovo je pitanje ljudskosti.

Zato postavljam pitanje: dokle će institucije šutjeti?

Jer šutnja pred mržnjom nikada nije neutralna — ona joj daje prostor da se širi i normalizuje.

Ovo je moj lični stav, iznesen bez kalkulacija, bez stranačkih uticaja i bez straha od posljedica ili zamjeranja.

Za žrtve se mora imati poštovanje.

Prema mržnji mora postojati nulta tolerancija.

A institucije moraju dosljedno i bez izuzetaka provoditi zakon. Prezirem šutnju i kažem DOSTA JE, poručila je Halilović.