Preminuo je Sead Ruščuklić – Geja

Sead Ruščuklić Geja preminuo je u petak, 14. augusta 2026. godine, u 72. godini života.

Ispraćaj će biti obavljen u ponedjeljak, 17. augusta, od 15:15 do 15:45 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla.

Dženaza-namaz Seadu Ruščukliću Geji bit će klanjana nakon ikindija-namaza, u 16:40 sati, ispred džamije Moluhe, dok će ukop biti obavljen na mezarju Moluhe u Tuzli. Ta'zija će biti upriličena pola sata prije dženaze.

Nakon dženaze, u džamiji Moluhe bit će proučen tevhid.

Od Seada Ruščuklića Geje oprostit će se članovi porodice, rodbina, prijatelji i komšije.