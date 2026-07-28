Preminuo general Armije RBiH Ramiz Dreković

U Sarajevu je u 69. godini preminuo Ramiz Dreković, penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od istaknutih vojnih komandanata tokom odbrane zemlje.

Dreković je rođen 10. maja 1957. godine u Tutinu, a vojno obrazovanje završio je na Vojnoj akademiji u Beogradu. Nakon službe u Jugoslavenskoj narodnoj armiji, početkom rata napustio je JNA i priključio se Teritorijalnoj odbrani Republike Bosne i Hercegovine.

Tokom rata obavljao je više odgovornih funkcija. Bio je prvi komandant Petog korpusa Armije RBiH u Bihaću, a potom je preuzeo komandu nad Četvrtim korpusom u Mostaru. Obavljao je i dužnost načelnika Uprave za politička pitanja Generalštaba Armije RBiH.

Ostat će zapamćen kao jedan od važnih vojnih komandanata koji su učestvovali u organizovanju odbrane Bosne i Hercegovine.

Od Drekovića se oprostio i general Nedžad Ajnadžić, koji ga je opisao kao velikog patriotu, odgovornog supruga i oca te čovjeka čije će ime i djelo ostati upisani u historiji Bosne i Hercegovine.

Informacije o terminu dženaze i komemoracije bit će poznate naknadno.