Stečaj se ne proglašava samo u BiH: Posrnula i svjetski poznata Varta

Finansijske poteškoće i stečajni postupci nisu rezervisani samo za kompanije u Bosni i Hercegovini, njemački proizvođač baterija Varta pokrenuo je postupak samoupravnog stečaja nakon godina gubitaka, zaduživanja i pada potražnje.

Uprkos tome, proizvodnja se za sada nastavlja, a kompanija tvrdi da isplata plaća i izvršavanje trenutnih obaveza nisu neposredno ugroženi.

Varta je jedna od najpoznatijih svjetskih marki baterija, a njeni proizvodi decenijama se koriste u kućanskim uređajima, igračkama, svjetiljkama, slušnim pomagalima, automobilima i sistemima za skladištenje energije.

Kompanija sa sjedištem u Ellwangenu zapošljava oko 3.260 radnika, dok je 2024. godine zabilježila gubitak od 64,5 miliona eura.

Najvažniji povjerioci, među kojima su Deutsche Bank te investicijski fondovi RBC BlueBay, Blantyre i Whitebox, žele izdvojiti profitabil