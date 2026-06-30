Razvojna saradnja BiH i Njemačke u fokusu međuvladinih pregovora

Razvojna saradnja BiH i Njemačke bit će u fokusu međuvladinih pregovora koji će biti održani 1. jula 2026. godine, a koji se ocjenjuju kao važan korak u daljem jačanju partnerstva dvije zemlje.

Kako je saopćeno iz Ambasade Savezne Republike Njemačke, u Bosnu i Hercegovinu tim povodom dolazi njemačka delegacija koju predvodi parlamentarni državni sekretar Johann Saathoff. Delegaciju Bosne i Hercegovine predvodit će Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH.

Cilj pregovora je nastavak i produbljivanje uspješne saradnje između Njemačke i Bosne i Hercegovine, posebno u oblastima energetske tranzicije, održivog ekonomskog razvoja i evropskih integracija.

Njemačka se u saopćenju navodi kao jedan od najvažnijih partnera Bosne i Hercegovine, posebno kada je riječ o podršci reformskim procesima i projektima koji su usmjereni na održivi razvoj. Tokom 30 godina razvojne saradnje Savezna Republika Njemačka investirala je više od 1,2 milijarde eura u održivi razvoj Bosne i Hercegovine.

Razvojna saradnja BiH i Njemačke usmjerena na energiju, ekonomiju i reforme

Jedan od ključnih pravaca saradnje odnosi se na klimu i energiju, odnosno podršku obnovljivim izvorima energije i efikasnijoj infrastrukturi. Poseban značaj daje se i održivoj ekonomiji, jačanju inovacija i zelenoj transformaciji, kao i dobrom upravljanju kroz podršku reformama na evropskom putu Bosne i Hercegovine.

Iz Ambasade Njemačke ističu da pregovori predstavljaju važan korak ka daljem produbljivanju bliskih odnosa i dugogodišnjeg povjerenja između dvije zemlje.

Razvojna saradnja BiH i Njemačke, kako je navedeno, ima za cilj konkretne koristi za građane Bosne i Hercegovine, ali i jačanje zajedničke evropske budućnosti.