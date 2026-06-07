Promjene za sve koji žive i rade u Njemačkoj: Nova pravila o platama, penzijama…

U Njemačkoj stupa na snagu niz važnih zakonskih promjena koje će utjecati na svakodnevni život građana, od povećanja penzija i novih pravila pri zapošljavanju, do skupljeg goriva, lakšeg raskida online ugovora i jasnijeg označavanja pojedinih proizvoda.

Penzije će od 1. jula 2026. godine biti povećane za 4,24 posto. To znači da će osoba koja je do sada primala 1.000 eura ubuduće primati 1.042,40 eura. Njemačko penzijsko osiguranje u junu će početi slati izvještaje o penzijama, u kojima će biti naveden novi iznos, ali i eventualne praznine na penzionom računu. Stručnjaci savjetuju građanima da pažljivo provjere dostavljene izvještaje.

Pisma će biti slana od sredine juna do kraja jula. Prema pisanju Bilda, stariji penzioneri koji su penziju primali i prije aprila 2004. godine obično će višu julsku penziju dobiti već do kraja juna.

Njemačka je najkasnije do 7. juna trebala provesti direktivu Evropske unije o transparentnosti plata, koja bi zaposlenima trebala olakšati poređenje primanja na istim ili sličnim poslovima. Ipak, izvjesno je da će njemačka vlada propustiti taj rok, pa se za privatne poslodavce zasad neće mnogo toga promijeniti.

Dio kompanija već koristi nova pravila u oglasima za posao, jer bi sudovi mogli dati veću važnost propisima EU, posebno kada je riječ o transparentnosti i jednakim platama. Javni poslodavci, poput državnih agencija i ministarstava, od juna 2026. godine moraju početi provoditi dijelove direktive. Poslodavci više neće smjeti pitati kandidate o njihovim sadašnjim ili ranijim platama. Pravila EU predviđaju i obavezu objavljivanja kriterija po kojima se određuju plate, ali se očekuje da će ti propisi stupiti na snagu kasnije.

Promjene se odnose i na online ugovore. Od 19. juna web stranice i aplikacije morat će imati jasno vidljivo dugme za otkazivanje, što znači da će potrošači ugovore moći raskinuti u nekoliko klikova.

Istovremeno se ograničava pravo na odustanak od ugovora kod polica osiguranja i drugih finansijskih ugovora. Ubuduće će važiti fiksni maksimalni rokovi, čak i ako potrošači nisu pravilno ili potpuno obaviješteni o pravu na odustanak. U pravilu, pravo na odustanak isticat će najkasnije nakon 12 mjeseci i 14 dana, dok će kod polica životnog osiguranja maksimalni rok iznositi 24 mjeseca i 30 dana.

Nova pravila uvode se i za mliječne proizvode. Potrošači će moći preciznije vidjeti koja je vrsta mlijeka korištena i koliki je sadržaj laktoze, što je posebno važno za osobe s intolerancijom na laktozu. Također će se morati jasno naznačiti da li kozji sir sadrži isključivo kozje mlijeko ili i ovčje mlijeko.

Vozače očekuju više cijene goriva. Popust na gorivo koji je uvela njemačka vlada završava 30. juna 2026. godine, a od 1. jula cijene goriva ponovo bi trebale porasti za oko 17 centi po litru. Porezna olakšica uvedena je početkom maja nakon rasta cijena nafte zbog rata u Iranu.

Doniranje organa živih osoba u Njemačkoj će ubuduće biti jednostavnije. Bit će dozvoljene i takozvane razmjene donacija, što znači da dva donora mogu zamijeniti primaoce ukoliko prvobitno planirana donacija iz medicinskih razloga nije moguća.

Od 14. juna na teglama meda morat će biti jasno navedene zemlje porijekla, uključujući i procente. Dosadašnja oznaka „mješavina iz zemalja EU i izvan EU“ više neće biti dovoljna.

Od 30. juna primjenjivat će se stroža pravila za nove sisteme grijanja u gradovima s više od 100.000 stanovnika. Novi sistemi morat će koristiti najmanje 65 posto obnovljive energije. Stari sistemi grijanja moći će se i dalje koristiti i popravljati, dok će građani koji budu morali zamijeniti sistem grijanja dobiti odgodu.

Promjene se odnose i na vozačke dozvole. Vozači s vozačkom dozvolom EU koji ne žive u Njemačkoj vjerovatno više neće morati predavati dozvolu ako im bude izrečena zabrana vožnje u Njemačkoj. Umjesto toga, zabrana će biti digitalno evidentirana. Ovo pravilo se, međutim, ne odnosi automatski na njemačke turiste u inostranstvu, gdje će se i dalje primjenjivati nacionalni propisi.