Pucnjava u Njemačkoj: Najmanje pet osoba poginulo

Pucnjava u Njemačkoj, koja se dogodila u gradu Stadeu zapadno od Hamburga, odnijela je najmanje pet života, potvrđeno je iz policije.

Prema dosadašnjim informacijama, osumnjičeni muškarac je uhapšen, dok motiv napada još nije poznat. Njemačke sigurnosne službe ranije su pokrenule veliku policijsku operaciju nakon dojave o ispaljivanju više hitaca.

Vlasti su situaciju opisale kao dinamičnu, navodeći da istražitelji i dalje utvrđuju sve okolnosti ovog incidenta. Za sada nisu zvanično objavljene informacije o eventualno povrijeđenim osobama.

Policija nije objavila identitet osumnjičenog, niti detalje koji bi mogli ukazivati na mogući motiv napada. Istražitelji nastavljaju prikupljati dokaze i razgovarati sa svjedocima kako bi utvrdili šta je prethodilo pucnjavi.

Stade je grad s oko 50.000 stanovnika, smješten zapadno od Hamburga, na sjeveru Njemačke.

Njemačke vlasti najavile su da će tokom dana objaviti više informacija o pucnjavi koja je uznemirila javnost u toj zemlji.