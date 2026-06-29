Škola golmana HM zahvalila Općini Banovići na podršci manifestaciji Golmanski dvoboj

Škola golmana HM zahvalila je Općini Banovići na podršci u organizaciji manifestacije „Golmanski dvoboj 2026“, koja je ove godine okupila mlade čuvare mreže iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine.

Tim povodom načelnik Općine Banovići upriličio je prijem za predstavnike Škole golmana HM, koji su mu uručili zahvalnicu i prigodan poklon kao znak zahvalnosti za sponzorstvo i podršku u realizaciji ovog sportskog događaja.

Predstavnici škole istakli su da je pomoć Općine Banovići značajno doprinijela uspješnoj organizaciji manifestacije, koja se sve više prepoznaje kao jedna od značajnijih golmanskih priča u Bosni i Hercegovini.

Škola golmana HM okuplja mlade čuvare mreže iz cijele BiH

Škola golmana HM osnovana je 2019. godine na inicijativu Murisa Husića, nekadašnjeg golmana FK Budućnost. Od osnivanja do danas kroz školu je prošao veliki broj mladih golmana različitih uzrasta.

Od 2025. godine škola organizuje manifestaciju „Golmanski dvoboj“, koja iz godine u godinu okuplja mlade sportiste i dodatno promoviše golmansku poziciju, rad s djecom i razvoj omladinskog sporta.

Kako su naveli predstavnici škole, interes za treninge kontinuirano raste, a svakodnevno im se javljaju djeca iz brojnih gradova širom Bosne i Hercegovine. To, kako ističu, potvrđuje kvalitet rada i sve veću prepoznatljivost projekta koji je pokrenut u Banovićima.

Zahvaljujući stručnom pristupu, predanom radu i kontinuiranom razvoju mladih sportista, Škola golmana HM izrasla je u sportski projekat koji promoviše Banoviće i pruža priliku mladim golmanima da razvijaju svoj talenat.

Načelnik Općine Banovići zahvalio se predstavnicima škole na ukazanom povjerenju i uručenoj zahvalnici, te poručio da će Općina i u narednom periodu nastaviti podržavati kvalitetne sportske projekte.

Naglasio je da su ulaganja u mlade sportiste ulaganja u budućnost, posebno kada je riječ o projektima koji promovišu zdrave vrijednosti, afirmišu djecu i mlade, te doprinose pozitivnoj promociji Banovića širom Bosne i Hercegovine.

Iz Općine Banovići poručeno je da podrška ovakvim inicijativama ostaje važan dio odnosa prema lokalnom sportu, jer upravo kroz ovakve projekte mladi sportisti dobijaju prostor da rastu, napreduju i jednog dana predstavljaju svoje klubove i državu na velikim takmičenjima.